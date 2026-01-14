結婚霍建華10年！林心如不忍爆他「居家真面目」：只喝過他倒的水

記者宋亭誼／台北報導

林心如橫跨演員、製作人、妻子與母親等多重角色，13日出席品牌燕窩新品記者會，依舊維持亮眼狀態，林心如笑說：「現在真的很忙，但更懂得怎麼照顧自己」，同時自爆全靠兩道菜抓住老公霍建華的胃，直呼對方「很好養」。

林心如與霍建華婚姻邁入第10年，全靠兩道菜抓住對方的胃。（圖／翻攝自IG）

林心如日前接連替霍建華與女兒慶生，她透露自己親手滷豬腳替霍建華過生日，也笑說霍建華其實「很好養」，就算天天吃一樣的菜色也完全不介意，而霍建華最愛的兩道菜就是豆乾肉絲與番茄炒蛋。談到霍建華的廚藝，林心如爆料，老公唯一會的就是煮水餃，但自己從來沒嚐過。

林心如分享一家三口家庭生活。（圖／品牌提供）

林心如笑說，霍建華曾提過自己單身時期在家不是煮水餃就是吃泡麵，如今成家後，他幾乎不進廚房，「我只喝過他幫我倒的水。」而林心如此前分享的慶生照片中，蛋糕特地選了「雪寶」造型，她透露這其實是女兒的主意，現在全家人的生日蛋糕都交由女兒決定口味與款式，本月27日將迎來50歲生日的她，表示目前沒有特別規劃慶生行程。

