「結婚，但不行房？」暗指《財劃法》卓榮泰「副署、不執行」...周玉蔻看到謝志偉貼文：觸目心驚！以為是臉書帳號被盜用

行政院《財政收支劃分法》覆議案日前在立法院遭否決，隨後傳出行政院長卓榮泰可能「副署」但「不執行」法案，引起外界對憲政程序與行政權責之熱議。對此，駐歐盟大使謝志偉昨（10日）質疑，「結婚，但不行房？」資深媒體人周玉蔻則直呼，「觸目心驚！以為是他的臉書帳號被盜用」。

有關《財劃法》覆議案遭藍白封殺，行政院長卓榮泰5日受訪時表示，「不要以為把國人的眼睛耳朵蒙起來、埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥」。他說，對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，「行政院沒有必須執行的壓力」。

廣告 廣告

對此，謝志偉於臉書發文嘲諷，「結婚，但不行房？」、「結婚，不但行房？」謝志偉說，「反正，情不投，意不合 。不結也罷，就無此煩惱」。謝志偉帶有諷刺口吻的評論覆議案爭議，引起網友熱烈討論。

周玉蔻也點出，批評卓榮泰院長副署但不執行立院法案的聲浪中，「駐歐盟大使謝志偉狠損閣揆『結婚、但不行房』說最觸目心驚！」她直呼，「我一開始以為是他的臉書帳號被盜用......」

（圖片來源：周玉蔻臉書、謝志偉臉書、三立新聞）

更多放言報導

傳卓榮泰「副署」但「不執行」法案...謝志偉大酸：結婚，但不行房？

56小時諜對諜！資深媒體人首度獨家揭露蕭美琴赴歐外交秘辛：秘密通道、多套劇本⋯ 2航段降落布魯塞爾⋯⋯賴清德驚呼：真是007啊