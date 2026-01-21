結婚、金錢全被家人支配！50歲女醫「吐血」斬親緣 還發不自殺聲明

在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。年屆50歲的侯娟妃接受《鏡週刊》專訪，親自表示人身安全無虞，並非遭人控制或限制行動，她表示，自己在2024年底一次看診後，因長期過勞當場吐血，才痛下決心退休、停業，已與黃姓丈夫完成離婚程序，也決定停止對娘家的經濟支援，不想再當家人的提款機。

根據《鏡週刊》報導，侯娟妃與黃姓丈夫於2005年在長輩安排下結婚，婚姻生活長期不協調，雙方於2008年首次離婚。不久後又在家庭壓力下復婚，侯娟妃更因此辭去林口長庚醫院職務返鄉開業，重啟婚姻生活。然而多次人工生殖皆告失敗，使這段婚姻逐漸淪為形式，雙方於去年9月在台南地院家事庭調解下正式簽字離婚，互不請求對方支付贍養費。

與夫家切割後，她與原生家庭的衝突卻進一步升高。家人自去年1月起，除向台南市警局報案指侯失蹤，也向台南地檢署告發她遭人和誘離家，試圖透過刑事途徑追查她的去向。知情人士透露，侯娟妃長年是娘家經濟來源之一，離家後未再提供金援，成為衝突引爆點。家人除報案、提告外，去年9月更由父母帶隊，前往侯在台南市新購入的「伍彩巴黎社區」堵人。侯認為父母行為已嚴重越界，憤而將房屋認賠出售，並向警方反控家人侵入住宅罪，目前由台南市警局偵辦中。

侯家在台南學甲經營「侯瑞合診所」，由父親與哥哥主導，提供三高治療、胃鏡、大腸鏡、超音波及醫美療程，在地方頗具口碑。知情人士指出，侯家有二子一女，么弟原任職金融業，後在父母安排下與妻子進入侯娟妃診所擔任行政工作。侯認為弟弟與弟媳工作態度消極，雙方曾在診所員工面前爆發衝突，關係急遽惡化，最後侯娟妃決定不與家人往來。

對於家人報案指稱她具有自殺風險，侯娟妃向父母喊話「我很好」，只希望彼此互不打擾、各自安好。

