結婚10年！人妻病重老公不理 小三還嗆聲：快點給我離婚

杜女哭訴自己的悲慘遭遇。圖／翻攝極目新聞

這名女子身上發生的遭遇真的令人很同情！中國河南鄭州一名杜姓人妻，和老公結婚10年，育有一個8歲的兒子，老公因為在外地工作，長期不住在家裡，杜女一個人顧家，日前身體不適到醫院急診，發現罹患了腎臟病，但老公對她不聞不問，甚至還讓小三打電話來辱罵杜女，逼她快點離婚，讓杜女感到相當痛苦。

據中國媒體報導，杜女日前急診的結果是左腎中度積水，右腎還有腎結石，必須妥善治療，但她告知老公之後，老公卻完全不理會她。而且這段時間，有一名陌生女子自稱是她老公的女人，三番兩次打電話、傳訊息騷擾杜女，逼杜女快點離婚，因為這個陌生女人自稱是杜女老公的真愛。

廣告 廣告

小三傳給正宮杜女的訊息。圖／翻攝極目新聞

杜女難過的說：「我和孩子在他心中到底算什麼？」她的聲音中滿是疲憊與無助，腎臟疾病對她來說已經是嚴重的打擊，而老公的外遇和不聞不問更是讓她整個人的心態更加崩潰。

杜女把自己的遭遇透露給媒體，媒體連絡上杜女的老公，沒想到他接起電話就說：「我不是她老公！」甚至還躲起來，讓人都找不到他。

最後，杜女的老公終於鬆口，說本來就不想跟杜女結婚，只是因為意外懷孕，所以想要離婚，現在願意每個月付給杜女人民幣2000元（約新台幣8850元）的生活費，如果還想多要，就法庭見！

網友看後紛紛留言表示「小三辱罵妳，可以去報警告小三。讓小三蹲警察局」、「去醫院看看，有幾個男的能全心全意照顧病了的妻子」、「渣出天際了」、「男人要妳在他貧困潦倒的時候陪著他，等他好起來妳就是外人」、「所以女人要有錢、有工作」、「越來越不想結婚，反正到最後都那樣」、「虧妻者百財不入，這男人等著報應吧！」



回到原文

更多鏡報報導

危險！「洗衣膠囊」黏住 她用力一撕竟爆開「濺到眼睛」視力剩0.06

女子過海關 裙內竟藏「229隻活魚」想走私！當場被抓獲

色姨丈對13歲外甥女下手！三度性交還喊老婆 她報告老師…下場曝光