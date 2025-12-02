結婚11個月就遭背叛！被小三榨乾「裸身相擁合照」護理師妻崩潰開撕渣夫

記者陳弘逸／嘉義報導

嘉義縣護理人妻小花（化名）新婚11個月，就發現丈夫跟同為護理工作的小三偷情,她因此離婚，憤而提告前夫、小三，經法院審理，獲賠20萬元。（示意圖／PIXABAY）

嘉義縣護理人妻小花（化名）新婚11個月，就發現丈夫大壯（化名）跟同為護理工作的小三阿芬（化名）偷情，還發現兩人私下互稱「寶貝」，更表達「榨乾」、「想你」、「愛你」等親密文句，女方甚至傳送半裸照片給男方，還有接吻、相互依偎裸身躺床的合照；小花因此離婚，憤而提告前夫、小三，經法院審理，獲賠20萬元。

判決指出，嘉義人妻小花（化名）跟丈夫大壯（化名）結婚才11個月，就抓包男方外遇，跟小三阿芬（化名）偷情，並私下共同出遊、過夜，對話還互稱「寶貝」，更表達「榨乾」、「想你」、「愛你」等親密文句，女方甚至傳送半裸照片給男方，還有接吻、相互依偎裸身躺床的合照。

廣告 廣告

正宮小花認為，雙方行為逾越正常男女交往分際，嚴重侵害配偶權，導致她最終與丈夫大壯於2024年12月12日離婚，因此，憤而提告大壯、小三阿芬50萬元精神慰撫金。

前夫大壯、小三阿芬未否認指控，但先前已締結協議書，並給付29萬3000元，已達成賠償、和解不得再行求償。

綜合相關證據，簡易庭法官認定，慰撫金賠償須以人格權遭遇侵害，使精神上受有痛苦為必要核給；審酌前妻小花二技畢業、從事護理工作；前夫大壯高職畢業、於私人救護車上班，月薪約4萬元；小三阿芬大學畢業，從事護理工作，月薪約5萬元。

簡易庭審理後，判前夫大壯、小三阿芬應賠償小花20萬元精神慰撫金；兩人不服，上訴嘉義地方法院，仍遭法院駁回，維持原判決，全案定讞。

更多三立新聞網報導

中日交惡衝擊產業！「佳能」1中國工廠關門停產…1400名員工過年前失業

暖送拾荒婦「32元舊電鍋」清潔員慘淪貪汙犯！今一審判決…刑度引關注

強壓女上司到沙發「上下其手」強制猥褻3分鐘…判8個月！1原因免囚

離譜義消「未出勤」詐領救災費又遭踢爆聚賭、喝酒！消防局火速開鍘7人

