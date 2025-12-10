結婚14年丈夫出軌！女星衝他家「滿是小三精心禮物」驚醒：我從沒這樣關心過他

大陸歌手龔琳娜近年因參加《乘風2023》再度受到關注，去年宣布和德國籍丈夫「老鑼」結束20年婚姻，當時兩人因和平重遊舊地、合辦「離婚派對」，一度被外界讚許為「浪漫分手」。不過，她今年發表自傳揭露離婚的主因，其實是對方出軌，過程遠比大眾想的還痛。

龔琳娜今年出版的自傳中提到，前夫老鑼其實早在2019年主動告知有了新的戀情，對象是一名奧地利籍離異女子，而兩人的問題可以追溯到更早的2017年。那段期間，老鑼甚至曾安排孩子與女友見面。儘管如此，龔琳娜並沒有立刻打算結束婚姻，得知丈夫出軌後，她反而開始認真檢視自己，並希望能重新修補關係。

真正讓她受到衝擊的，是某次跑到德國找老鑼時，意外發現丈夫的女友每天都會為他準備小禮物。禮物內容非常簡單，可能只是一顆種子，但都會裝在小盒子裡，附上手寫字條，整整準備了24件。那一刻，她忽然自我反省：「我從來沒有這樣關心過他，我太粗心了。」這樣的差異讓她意識到，原來婚姻早已出現她忽略的裂縫。

龔琳娜在去年和結婚20年的丈夫平靜分開。（圖片來源：微博 龔琳娜）

回國後，龔琳娜決定用同樣的方式挽回。那段時間，她每天準備一份禮物放到前夫的工作間，累計超過100件。有時是一片葉子，有時是小物件，她會加上日期與留言，再請熟悉德語的朋友協助翻譯，希望對方能看懂。禮物堆滿牆角，但多數始終沒有被拆開。

龔琳娜在節目中忍著淚水表示，這些禮物並不是為了討好前夫，而是她在巨大的情緒裡找到的一種出口，「這是我治癒自己的方式，是讓我的愛有一個地方放。」不過她努力多年未果，婚姻最終還是走向終點。2024年，她與老鑼正式協議離婚，並選擇以一場象徵性的「離婚音樂會」為關係畫下句點，邀回當年的婚禮賓客，彷彿以另一種形式完成道別。

如今，龔琳娜能平靜回顧這段經歷，也讓外界第一次真正看見那場「浪漫離婚」背後的現實。

