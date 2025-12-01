結婚14年慘被當「工具人」尪嗆：嫁給我，我說的算 人妻不忍要離婚
記者羅欣怡／新竹報導
喪妻的阿力（化名）和小美（化名）再婚，婚後兩人無子嗣，僅扶養繼子壯壯（化名）。但婚後14年來，小美感受不到阿力的愛護，又將小孩的教養責任丟給小美，小美多次和阿力溝通，卻只得到「你是嫁給我的、我說的算」，心力交瘁的小美認為自己只是個「工具人」，最後罹患恐慌症，心灰意冷訴請婚，新竹地院審理後判准。
小美說，擔起繼母的責任後，壯壯多次行為失序，但阿力總說「有錢賠得起、有能力養他一輩子」等語的態度處理，讓小美在教養上相當無力；另外，阿力對亡妻的家人付出的心力、金錢遠勝過自己，每個月還固定匯款給亡妻的姊姊，對自己則是斤斤計較，讓小美感到相當委屈。
小美控訴，阿力常在開車載她時有飆車、危險駕駛，及因故吼叫怒罵、叫她滾下車等行為，令她深感害怕，她多次與阿力溝通，阿力均消極不理會、已讀不回，或是大聲吼叫怒罵、叫她滾，她多年來隱忍陳男的大男人沙文態度，未見有何調整改變，長此以往夫妻關係逐漸惡化，已無情感互動，覺得自己根本只是個「工具人」。
法院審理時，阿力辯稱，兒子現在已經是30多歲的成年人，小美為了要離婚只是在翻舊帳，至於那些怒罵「為其偶有的情緒化語言」，若剛好小美在此情況下與他對話，會有對峙交鋒的觀感，導致關係更惡化，「無回應實非冷暴力，只是等待冷靜後再行溝通之舉」。
阿力也反過來指控，小美2023年經常對自己宣洩不滿、早出晚歸，還自行更換住所的門鎖，自己是「被分居」，此後，小美還和顏姓男子過從甚密，兩人還和開整合公司、有同居情形，認為小美對婚姻不忠。
法官調查，112年起小美多次傳訊向阿力表達心中的委屈及對這段婚姻的感受，諸如「你對我的惡言相向，我一切記在心中，這麼多年了，我認為我只是你的助理，不是親人也不是太太，……我想跟你離婚，因為，你看不到我的好和對你兒子的付出，我們當朋友會更自在些。」「……上星期還說讓我們去鬥鬥看……你是我老公嗎？我得到的就是你對待我的這種態度。我覺得這14年來，你根本沒有愛過我，我只是你的附屬品。」
法官認為小美所傳內容，均無任何情緒激進用語，而是一再表達其所面對婚姻之感受及困境，然而阿力均仍是冷漠未予回應，一再漠視妻子的委屈及苦處，從未正視婚姻所生問題，最後判准小美休夫。
