結婚16年未分開！黃國倫寇乃馨入住2億新屋釀「分房」危機

寇乃馨（左）、黃國倫7日出席記者會。（池宗玲攝）

前啦啦隊女孩粿粿被結婚3年的范姜彥豐指控跟好友邱勝翊（王子）婚內出軌，結婚16年、日前剛結束一個月美國旅行的黃國倫、寇乃馨，今（7日）與黃小柔出席國際潮流藝術家居品牌 SUNDAY HOME快閃展，直言無法接受另一半跟異性出國。

寇乃馨說，他們結婚後除了工作就不曾分開，「我們很黏對方，而且男男女女出去玩，為什麼不行帶我一起」。黃國倫也說，他從來不曾看寇乃馨的手機，認為夫妻間就是應該互相信任，「夫妻在一起幹嘛演無間道呢？」

黃小柔透露，老公曾多次和庹宗康、屈中恆出國，「他出去就出去，我不會問，我對他無敵的信任」，從未追問同行的夥伴有哪些人。

黃小柔對老公百分百信任。（池宗玲攝）

黃國倫、寇乃馨日前在南港區購入新屋，兩戶打通約160坪，市值超過2億元，裝潢部分要價千萬。黃國倫忍不住抱怨，喜歡KIKILALA的寇乃馨將主臥室設計成粉紅色、更衣室為粉藍色，太過夢幻的樣子讓他無法接受，夫妻倆一度吵到要分房，「我說要你為了粉紅色跟我分房？後來我就妥協了，想想她辛苦一輩子終於打造夢想中的房子，她很值得擁有。我現在就是進到房間就盡量閉上眼」，一番話讓寇乃馨笑出聲。

