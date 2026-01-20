結婚19年丈夫是親哥！人妻尋母竟揭亂倫真相…崩潰喊：只有死亡才能分開我們

巴西一對夫妻結婚多年後，才發現彼此是同母異父的親兄妹。圖／翻攝自X

巴西一名人妻多年以來一直在尋找失散母親，還尋求專門找尋失散親人的電台節目幫助，沒想到在節目成功聯繫上母親後得知，她與交往近19年的丈夫竟是同母異父的兄妹，雖然自幼遭母親遺棄的夫妻倆知道母親的名字，但因該名過於常見而未起疑，直到節目揭露真相才得知。雖然夫妻倆對此相當震驚，但2人仍決定維持關係，消息曝光後意外引起熱議。

巴西人妻結婚19年…驚覺另一半竟是親哥哥！

根據Mirror等外媒報導，現年39歲的阿德里安娜（Adriana）與37歲的雷安卓（Leandro）交往至結婚已有約19年，並育有一女。阿德里安娜與雷安卓的親生母親在2人幼時都已離家出走，雷安卓在8歲時遭母親遺棄，由繼母撫養長大；阿德里安娜的母親則在她1歲時離家，之後由父親獨力扶養成人，而巧合的是，2人的母親都叫「瑪麗亞」（Maria）。

廣告 廣告

雖然阿德里安娜與雷安卓都知道彼此母親的名字，但因「瑪麗亞」是巴西極為常見的名字，2人都認為只是巧合，多年來各自持續尋找失聯的母親，阿德里安娜2014年也決定向巴西環球電台（Radio Globo）專門協助尋找失散親人的節目《時機已到》（The Time Is Now）求助。怎料節目最後真的成功替阿德里安娜聯繫上母親瑪麗亞，沒想到就在通話即將結束時，瑪麗亞突然坦言，她其實還有一名名叫雷安卓的兒子，對方也不知道她的存在。

聽到瑪麗亞這番話後，阿德里安娜當場崩潰，因她意識到母親口中的雷安卓，正是與自己共同生活多年的丈夫，她在節目中情緒激動表示：「我不敢相信你告訴我這件事，雷安卓是我的丈夫」，還表示對此感到極度恐懼：「我現在害怕回家，害怕發現雷安卓不再要我了，我真的非常愛他。」

報導指出，阿德里安娜與雷安卓從未在法律上正式登記結婚，得知此事後，2人與家人都深受打擊，但最終仍召開家庭會議，向親友表明立場，也向電台表示，將選擇繼續維持伴侶關係：「無論別人怎麼想，我們都會繼續以夫妻身分在一起，我們有太多共同的計畫，沒有任何事能拆散我們。」

阿德里安娜隨後受訪時直言：「只有死亡才能將我們分開。這一切的發生都是上帝的安排，如果我們一開始就知道這些事，結果當然會不同，但我們並不知道，也因此相愛了」。阿德里安娜與雷安卓也表示，他們並不責怪母親當年離開他們，且2人都已和母親有過多次通話，並計畫在不久的將來3人會一起見面。

尋親節目變人生悲劇？專家解析「基因性性吸引」現象

報導指出，阿德里安娜與雷安卓的經歷被稱為「基因性性吸引」（Genetic Sexual Attraction，GSA）。報導引述GSA支援論壇的說法，該現象是指「在成長與情感依附關鍵時期被分離，成年後重新相認的2名成年人之間，可能產生強烈吸引力」。

另外，《衛報》（Guardian）也曾報導，英國專門為尋親提供資訊與諮詢「收養後服務中心」（Post-Adoption Centre）2003年統計指出，當時每年約有3000起尋親重逢案例，其中多達一半伴隨著不同程度的情感或性吸引。

倫敦大學學院（University College London）的研究也有類似發現，學者認為，這種發生在失散家庭成員之間的吸引力，常被解釋為當事人未曾經歷所謂的「韋斯特馬克效應」（Westermark Effect），該假說認為，若人在幼年與他人長期密切共同生活，對彼此產生性吸引的可能性就會大大降低；而經歷「基因性性吸引」的人，正是因為未曾共同度過這段的「去敏化期」才會相互吸引。



回到原文

更多鏡報報導

遭啃老女兒家暴、妻病逝「連喪禮都不來」！台中父心寒「趕她出家門」法院這麼判

報案說弟弟剛過世…警方破門驚見「遺體腐爛剩白骨」！哥嫂「為這事」伴屍數月

女兒被男友施暴！老爸「連開2槍斃了他」 事後發現殺錯人

獨家／中天主播林宸佑羈押理由曝！收陸資賣台搖身「中共在台協力者」