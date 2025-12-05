結婚19年人妻背叛無業尪！偷吃懷孕「小王腳踏雙船」

社會中心／李汶臻報導

高雄某知名半導體大廠一名女職員去（2024）年被結婚19年的老公發現「偷吃小王」長達8個月，甚至還懷上對方的孩子。老公因此控告妻子與「小王」侵害配偶權，並向兩人連帶求償新台幣70萬元。

判決書指出，人妻與老公結婚19年，沒想到無業尪竟在2024年4月發現妻子在知名半導體大廠任職期間，偷吃小王、兩人頻繁信件往來。兩人在信件中以老公、老婆相稱，小王曾言語深情地許下「做一個讓妳安心的好老公、好丈夫、好爸爸」、「你們是我的生命動力、是我的終點站」、「我愛妳、我想妳」、「攜手到老」、「給妳一個完完全全的平安避風港」等承諾。

廣告 廣告





月賺6萬人妻「任職半導體大廠」出軌小王懷孕！無業尪求償偷情男女70萬元

人妻結婚19年，在外偷吃小王還懷孕；圖僅示意，非本新聞所指。（圖／美聯社提供）





但從人妻與小王的信件紀錄發現，小王疑似腳踏兩船。人妻曾在信中透露自己懷孕，不僅逼問小王「你要保XXX（小王的另外一名女友）還是小孩？」、「你跟我在一起的時候和多少個人上床？」，甚至還以墮胎威脅對方回信：「二個星期未收到你的信，（胎兒）留不留我自己決定」。

人夫發現相伴19年的妻子給自己戴綠帽後，將偷情男女一同告上法院並向兩人求償70萬元精神撫慰金。妻子在法院承認外遇，但辯稱丈夫曾說「只要道歉就不再求償」，因此要求丈夫撤回訴訟；但丈夫否認此說法，小王則是未出庭應訊。





月賺6萬人妻「任職半導體大廠」出軌小王懷孕！無業尪求償偷情男女70萬元

老公發現妻子外遇偷吃還懷孕，向小王及妻子求償70萬元；圖僅示意，非本新聞所指。（圖／民視新聞網）





法院最終認定人妻與小王交往長達8個月並發生性行為，已超出一般社交範圍，嚴重破壞婚姻關係，構成侵害配偶身分法益。另據判決書指出，上訴人（綠帽尪）雖目前無業，但名下有房屋、土地與車輛。被上訴人之一的妻子月收入約6萬元，亦名下有房屋與土地，另一位被上訴人「小王」也有名下財產。法院考量雙方經濟能力與情節，審酌後裁定妻子與小王須連帶賠償老公20萬元精神撫慰金，其餘求償金額則全駁回。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：月賺6萬人妻「任職半導體大廠」爽吃小王懷孕！遭無業尪求償70萬元

更多民視新聞報導

人夫「偷吃2女」妻撞破！小三傳訊：睡一睡褲子不見

週休3日「連署過關」勞動部回應了！網揪1關鍵：不可能

巨蜥拖走女嬰啃食！內臟「裝袋塞屋縫」狠母被逮

