結婚19年尋親媽！意外揭「丈夫是哥哥」妻崩潰：只有死亡能拆散我們

巴西一對來自單親家庭的男女結婚19年，意外發現兩人是「兄妹」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

巴西一對交往、結婚近19年的夫妻阿德里亞娜與里安卓，育有一名女兒，都來自單親家庭的兩人過著平凡家庭生活，卻在電台尋親節目中意外得知，兩人竟是同母所生的親兄妹。消息曝光後引發當地社會譁然，但這對夫妻仍選擇不分離，直言「只有死亡能拆散我們」。

根據英國《每日鏡報》（The Mirror）報導，女子阿德里亞娜自幼遭母親瑪麗亞遺棄，由父親獨力撫養；男子里安卓則在8歲時被母親拋下，由繼母帶大。兩人都知道生母名叫瑪麗亞，只當是「同名字」的巧合，從未懷疑過其他可能。

報導指出，阿德里亞娜年輕時曾離鄉工作，並有一段長達15年的婚姻，育有三名子女。婚姻結束後，她返回聖保羅，與現任丈夫里安卓相識相戀，隨後同居並成家。直到2014年，她為了尋找生母，向當地環球電台的尋親節目《此刻就是時候》求助，沒想到節目尾聲，一名女子來電表示自己有個失聯多年的兒子，名字正是里安卓。

得知真相後，阿德里亞娜當場情緒潰堤，震驚表示：「里安卓是我的丈夫，我不敢相信這是真的。」節目團隊進一步查證後確認，兩人確實同為瑪麗亞所生的親兄妹。

阿德里亞娜說：「我們只是相愛了！我們已經開家庭會議，告訴所有人，我們會繼續在一起，只有死亡能分開我們。」

專家指出，這類情況被稱為「遺傳性吸引」，常發生在幼年分離、成年後重逢的親屬身上，因缺乏成長期的親情連結，容易轉化為伴侶情感。儘管面臨巨大倫理衝擊，兩人仍對外表示會繼續以夫妻身分生活，並已向家人坦承一切，未來也計畫與生母正式會面。

