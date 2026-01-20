結婚19年才知老公是親哥哥 她崩潰！夫妻堅決不分手

巴西一對夫妻阿德里亞娜與里安卓結婚近19年，並育有一名女兒，原本一家人過著平凡的家庭生活，但阿德里亞娜為了尋找失散多年的生母，參加當地尋親節目時，竟意外發現丈夫其實是同母所生的親哥哥，消息曝光後震驚社會，但夫妻倆在深思熟慮後，仍決定以夫妻身分繼續共同生活。

根據《鏡報》報導，阿德里亞娜（Adriana）自幼被母親遺棄，由父親獨力撫養長大；里安卓（Leandro）則在8歲時遭母親離棄，之後由繼母照顧成人，兩人都知道母親名叫瑪麗亞，但該名字在巴西很常見，因此從未懷疑彼此可能存在血緣關係。

廣告 廣告

報導指出，2014年阿德里亞娜透過當地環球電台《此刻就是時候》（The Time Is Now）的尋親節目，想找私散多年的母親，卻意外得知丈夫里安卓也是母親所生的兒子，當下讓她一度難以接受，也擔心丈夫會因此改變對她的感情。

但里安卓得知真相後，兩人經過深思熟慮並多次討論，最終決定繼續攜手共度人生。阿德里亞娜表示，兩人已達成共識，無論外界如何看待，都將持續以夫妻身分生活，強調「只有死亡才能將我們分開」。

專家指出，這類情況屬於「遺傳性性吸引」（Genetic Sexual Attraction, GSA），通常發生於幼年分離、成年後重逢的親屬之間，缺乏成長期的親情連結，雙方可能以伴侶的方式產生情感。

更多中時新聞網報導

房市寒風蕭蕭 熱錢湧入日本

合作林志玲 蔣榮宗驚喜和女神同日生

劉文硯領軍 TVBS媒體轉型標竿