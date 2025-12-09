結婚2年不孕！35歲人夫「無精又罹睪丸癌」…夫妻嚇壞：自摸都沒感覺
記者吳泊萱／台中報導
一對35歲夫妻結婚2年，求子遲遲沒結果，夫妻二人四處求醫後轉至茂盛醫院求助，結果先生確診「無精症」，經轉往泌尿科檢測發現右側睪丸有不明腫塊，透過手術切除化驗後竟是「第一期睪丸癌」，幸好發現得早，存活率達99％。醫師提醒，20歲至39歲成年男性是高危險群，一定要定期自我檢測，才能及早發現、及時治療。
茂盛醫院生殖醫學科醫師陳忠義指出，這名35歲人夫首次取經只取到1.5ml，經檢查發現完全沒有精子，即無精症。後續人夫轉診至男性泌尿科進一步檢查，經陳卷書醫師觸診，發現右側睪丸有一個比鵪鶉蛋略小的硬塊，經手術切除化驗，確診為「第一期睪丸癌」。
陳卷書說，幸好發現得早，癌細胞尚未擴散到睾丸以外的器官，存活率可高達99％，往後只需定期回診追蹤即可。而這樣的結果也讓夫妻二人非常震驚，人夫表示，他平常自己摸都是這樣，以為是正常的，妻子也沒察覺有問題。
陳卷書說，多數人罹患睪丸癌並沒有任何其他症狀，所以不容易發現患病，由於人夫的右側睪丸在切除前，就已經找不到精蟲，只能把希望放在左側睪丸，將擇期二次開刀取精、凍精，力拚生機。
醫師陳忠義強調，並非只有已婚男性有罹癌風險，多年前也有一名25歲未婚男子因確診睪丸癌，特地與父母一起到茂盛醫院求取精、凍精，尋求傳宗接代機會。
根據衛服部111年人工生殖報告發現，夫妻不孕原因中「男性生育力差」的占比為7％，睪丸癌或相關病變是其中一個因素。另外，根據111年的癌症登記報告顯示，睪丸癌在男性癌症發生率排名第18位，且患病年紀從幼童到成人都可能發生，尤其20歲至39歲男性是高危險族群。
臨床上也發現，當一邊睪丸患病時，另一邊的睪丸致癌機率也會提高，且睪丸癌的轉移率非常高，往往會擴及淋巴、肺部。尤其不孕症男性發現患有睪丸癌的比例是正常人的10倍，未來發生各類癌症、心血管疾病的機率也比一般人還要高。
醫師陳卷書建議，18歲以上男性可做精液檢查，可提早發現是否患有無精症，若睪丸因不明原因無痛變大，可能是腫瘤，必須立刻檢查。另外，睪丸癌患者中有3至4成的比例為為隱睪症患者，所以家長也要注意男嬰是否患有隱睪症，2歲之前是黃金治療期。
陳卷書強調，男性也要要定期檢查睪丸，可趁洗澡時仔細觸摸，觀察是否有硬塊、形狀是否規則、有無特殊重墜感、陰囊有無積聚液體等，一旦發現異樣，就要立刻就醫。
