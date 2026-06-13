結婚2年沒吵過架！Junior深夜告白超正愛妻 曝「7字神級默契」一秒化解僵局

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〔記者蕭方綺／台北報導〕林萱瑜昨過35歲生日，也是她和「Junior」韓宜邦結婚2週年紀念日，Junior特別選在深夜於社群平台大放閃光彈，不僅大方告白對老婆的滿滿愛意，更首度解密夫妻倆「結婚2年從不吵架」的超甜私房祕訣，讓網友直呼：「真的太幸福了啦！」

Junior提到兩人之所以能如此契合，是因為抱持著相同的家庭價值觀，始終將彼此的父母擺在第一位，這正是他深愛林萱瑜的原因。結婚兩年來，外界總好奇兩人的相處之道，Junior大方承認為什麼他們「真的沒吵過架」。原來只要雙方稍微意見不合、氣氛不對時，彼此就會展現高度默契，立刻拋出一句：「那我們晚餐要吃什麼？」用幽默與美食瞬間化解僵局。

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Junior更在文末首度公開內心話，對老婆高調示愛：「其實每天看著妳跟前跟後的喊著老公老公老公，是我最喜歡的事情。」

面對老公深夜的驚喜催淚彈，壽星林萱瑜隨後也在社群平台曬出夫妻倆外出慶祝的甜蜜合照。她說在出門慶生前看到Junior發的長文，直接感動到紅了眼眶，忍不住大讚老公：「他最浪漫的就是他的心與文字了！」

不過，一向少根筋的林萱瑜隨後也搞笑自爆，其實出門前自己根本「完全忘記當天是結婚紀念日」，只記得是自己的生日。她更逗趣地吐槽當年的自己：「到底為何我之前會同意生日跟結婚紀念日同天！」

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