結婚2年沒登記 《王之國》空姐女星「無法律程序離婚」

南韓女星高媛熙婚姻2年沒有登記，如今雙方宣布和平分手。（圖／翻攝自高媛熙 IG）





南韓女星高媛熙在2022年10月和企業家男友舉辦婚禮，結婚不到3年時間，如今宣布結束婚姻關係，不過雙方婚後並未登記，因此屬於無需任何法律程序。

高媛熙經紀公司Ghost Studio在25日發出聲明，表示高媛熙經過慎重思考後與企業家丈夫結束兩年的婚姻關係，兩人沒有登記，因此是沒有經過任何法律程序和平分手，未來高媛熙也會專注於演藝事業，請大眾給予尊重和空間。

高媛熙在2010年以模特兒出道，於2013年演出電視劇《宮中殘酷史—花的戰爭》開始演員生涯，近年最讓大眾印象深刻的角色，便是在《歡迎來到王之國》中飾演潤娥天嗣朗的空姐好友吳平和。



【更多東森娛樂報導】

●2025 MAMA／Rosé、ENHYPEN奪大賞 Cortis才出道就拿新人獎

●2025 MAMA／踩政治紅線！「把台灣、香港列國家」陸網炸了

●吞精紀錄保持人出擊！「女優變身棉花糖」限定來台

