結婚2年認了婚變！ 祈錦鈅曬產後照：撐著破破爛爛的身心靈一整年

外形神似周子瑜的網紅祈錦鈅，2023年與圈外男友結婚，並育有一女，不過5月卻爆出婚變，今(25)日一早她無預警發文坦認婚變，提到已沒有感情基礎，透露一個人努力撐著破破爛爛的身心靈一整年了，也謝謝所有幫忙的朋友，自己現在很好。

祈錦鈅在臉書發文表示，「來的時候我什麼都沒拿，所以走的時候不許攔我」，提到沒攔也不是因為她的要求，只是沒有感情基礎，不重視，沒有行動當然沒有藉口，並分享產後照，透露「這是我剛生完小隻一個月的時候，就這樣過了兩年，我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了」。

祈錦鈅說，自己沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人，也謝謝所有幫助她的朋友，自己會記得一輩子，也透露現在的她很好，請大家不用擔心，「真的擔心就多發工作給我，小隻是注定來到我的身邊，我也注定一個人孤軍奮戰」，認為2個大人的任何命運本身不是傷害，反而讓小孩真正受傷的是「在不健康的關係裡被迫長大」，最後表示小孩優先，這無庸置疑，而他們會是好的父母，但終究是兩個家庭。

