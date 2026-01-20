結婚2年！《黑澀會》女星曝流產噩耗 心碎揭「寶寶胎停」原因

娛樂中心／蔡佩伶報導

可青去年經歷流產。（圖／翻攝自IG）

女星可青之前曾是《我愛黑澀會》班底，後續則以女團「Twinko」身分踏入演藝圈，不過近幾年，可青轉戰經營自媒體，累積許多粉絲喜愛。近日，她在IG與網友進行互動問答，沒想到竟透露經歷寶寶胎停的往事，讓網友十分不捨。

結婚2年的可青，近日被網友問及是否有當媽的計畫，對此，可青坦言採順其自然的方式，不過她透露去年（2025）才經歷懷胎10週，寶寶卻因為染色體異常胎停的噩耗，最終只能流掉。

廣告 廣告

可青現在以照顧好身體為首要目標，雖然曾痛失寶寶，但可青沒有放棄希望，表示「我相信寶寶會再回來」，事實上，可青在2023年接受男友的求婚，並於隔年舉辦婚宴，當時好友徐凱希、張語噥都有到現場給予祝福。

可青透露寶寶因為染色體異常胎停。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

恭喜！高爾宣妻平安生產「湊足好字」 曬「二寶腳ㄚ印」謝他們支援

停更動畫一年！百萬插畫家突公開「脫褲開腿片」 網看了全嚇壞

嫁周杰倫11年仍熱戀！昆凌觀眾席「來回摸尪大腿」 超甜互動被拍

郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了

