結婚25年假日煮三餐！鄰居一句話惹怒公婆 她嘆「笨了20年」

結婚25年的人妻長期假日回婆家做家事、煮三餐，卻因鄰居一句話惹怒公婆，丈夫還附和酸她，讓她心寒決定不再回去。（示意圖／Pixabay）





一名結婚25年的人妻婚後長期被要求假日到婆家報到。每週五下班就得回去掃地、拖地，週六、日還要負責三餐，卻常被嫌煮得不好吃。直到某天，公婆因鄰居一句「以後不一定會煮飯」就對她擺臭臉，丈夫還跟著嘲諷，她才徹底心寒，驚覺自己「笨了20年」。

該人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，結婚多年、從新人做到老媳婦，她在婆家卻始終像外人。公婆要求她假日固定回家做家事，把辛苦付出視為理所當然，從未給過一句肯定。

她更透露，經濟上公婆同樣毫不寬待，不僅規定夫妻必須AA制，連生活費都要分得一清二楚。後來她生了兩個孩子，婆婆更冷回「生小孩是女人的責任，自己要想辦法找錢養小孩」，孩子最後全由娘家媽媽照顧。

她坦言，自己近20年都不敢反抗，以為付出越多就能獲得認同，沒想到換來的卻是更多嫌棄與指責，她才驚覺「我爸媽教育我婚後把家庭維持好，根本是錯誤的！我每週回婆家煮飯煮到死，洗碗洗到死都是活該，我做越多，被嫌棄越多」

真正壓垮她的是某個週五。那天她照例回婆家，一踏進門就發現公婆臉色鐵青、雙眼直瞪她，怎麼問都不說原因。氣氛僵到隔天中午，她煮完中餐，公婆仍板著一張臉。老公受不了，終於開口問爸媽：「到底在氣什麼？」

婆婆這才說出理由：「隔壁鄰居說，妳現在煮飯，以後不一定會煮啦！」不僅把鄰居的閒話當真，還當成對媳婦開罵的理由。讓她更心寒的是，老公竟然轉頭附和說：「對啦～妳現在煮三餐，以後也不一定會煮啦。」一句看似開玩笑的話，卻完全否定她多年付出。

「這就是我煮了20年的下場。」她傻眼又心痛，直呼鄰居一句風涼話，就讓公婆擺臉色、老公一起修理她，「這家人到底有沒有病？」從那一刻起，她徹底醒悟，決定不再回婆家，正式與婆家翻臉。

剛開始，公婆每天叫老公跟她離婚，用離婚當威脅工具鬧了一陣子，但看她態度堅決、不再回去煮飯，最後也只能作罷。如今公婆沒人煮飯，只能三餐買便當，她最多在除夕夜晚上回去吃一頓，隔天早上立刻走人，「翻黑之後，我才發現原來自己也可以把日子過好。」

她感嘆，自己太晚覺醒，才讓人生黑掉20年。現在兩個孩子都長大了，她只想把力氣用在自己身上，「媳婦做到死也是活該，沒有人會心疼妳。」也以親身經歷奉勸其他媳婦，和婆家保持距離沒什麼不好「那不是妳的家，妳永遠是外人，千錯萬錯都是媳婦的錯。」

貼文曝光後，引發大批網友共鳴，紛紛留言回應：「確實~黑化就是給自己活路」、「雖然傻傻做了20年，只要有覺醒就不算晚！」、「早黑早輕鬆」、「光聽到要煮三餐就不會結婚了 ，你真的人太好」、「老公一起霸凌是有什麼問題嗎」。

