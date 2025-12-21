結婚26年從未來台 彰化男遭中國籍妻「惡意遺棄」判准離婚
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名男子26年前透過朋友介紹，認識一名中國籍女子，雙方僅出遊3次、從未過夜，男子便認定對方是「真命天女」，花費20多萬元前往中國辦理結婚。未料婚後準備替妻子申請來台時，對方卻突然失聯，男子苦等26年始終音訊全無，只能向法院訴請離婚。彰化地方法院審理，認定女子構成「惡意遺棄」，判准離婚。
判決書指出，這對夫妻於1997年5月在中國結婚，同年6月完成婚姻登記。男子主張，兩人僅認識一、兩個月，交往期間只有3次單日出遊，從未同居，但他仍投入20多萬元完成婚禮。婚後初期雙方尚有電話聯繫，未料兩個多月後，女子便完全失去聯絡，連當初介紹的友人也推稱不知去向，事情就此不了了之。
男子指出，婚姻關係存續26年來，妻子從未入境台灣，也未與他共同生活，形同空殼婚姻，已構成惡意遺棄，遂依民法第1052條規定提起離婚訴訟。
法院調查發現，女子婚後確實從未有入境台灣紀錄，亦未提出任何不能履行同居義務的正當理由。法官認為，女子長期拒絕履行夫妻同居義務，無論主觀或客觀上，均已構成持續性的惡意遺棄，符合判決離婚的法定要件。
此外，女子經合法通知仍未出庭應訊，也未提出任何書面意見，法院綜合相關證據後，判決准予離婚，並由女子負擔訴訟費用。這段「跨海閃婚」，最終只能在法庭畫下遲來的句點。
