結婚3年性生活不合！百萬網紅認了「靠情趣玩具洩慾」：我需求比尪強
記者蔡維歆／台北報導
談戀愛時，哪些行為會瞬間讓人冷掉、直接出局？百萬YouTuber董仔與歌手李唯楓透露，最不能忍受的就是媽寶與巨嬰，董仔透露婚前曾與一名對象曖昧，兩人浪漫共進晚餐後，想續攤去看電影，沒想到男方竟語出驚人地說「我打電話問一下我媽可不可以。」這句話讓董仔瞬間冷掉，董仔說：「成年男子沒辦法控管自己想做的事？就算要問也應該偷偷問吧，難道媽媽說不行，我們就原地解散嗎？」
李唯楓則分享最怕遇到的是「巨嬰」與「不愛乾淨」。他曾到一位十分漂亮的女生，到她家作客沒想到一踏進廁所，竟看到宛如「鬼屋」的景象，李唯楓說:「那個馬桶看起來像3年沒刷過，垢全是黃的！」詢問對方為何不刷時，女生竟淡定回說沒必要刷，讓他嚇得只想立刻逃離現場，主持人熊熊也加碼分享，不愛乾淨真的很令人崩潰，朋友曾去男生家約會，一進門就看到放了兩天，已經乾掉的燒臘便當，更扯的是，兩人在床上準備恩愛時，棉被竟突然飛出一隻「小強」，誇張情節讓全場崩潰驚叫。
黃豪平也在《戀愛熊天秤》分享自己與女友的相處的摩擦，竟是因為關錯燈，原來黃豪平總是混淆家裡燈的開關位置，讓女友忍不住碎念：你平常主持這麼多活動，那麼聰明，怎麼會連燈的開關都搞不清楚！讓黃豪平百口莫辯。當然除了檯面上的地雷，熊熊也分析其實「性生活」是維繫感情的重要關鍵，對此，結婚3年的董仔深表贊同，大方揭露自己與海力對房事認知不一，董仔說: 「海力認為房事不是他的第一首選，但我卻很常有需求，雙方對恩愛的頻率認知不一樣，最終利用情趣玩具輔助，讓雙方都能在關係中得到滿足。」
