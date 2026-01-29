結婚3年狂生3胎！44歲女星躋身上流現身貴婦聚會 「驚人顏值」曝光

娛樂中心／綜合報導

44歲港星陳茵媺2006年以選美小姐冠軍之姿打響知名度，進軍演藝圈後表現亮眼，憑藉甜美臉蛋及魔鬼身材擄獲許多粉絲的心。2013年與同為演員的陳豪步入紅毯，婚後短短3年狂生3胎。陳豪擁有精湛演技，曾在同一年奪下兩座視帝殊榮，如今戲約不斷，吸金力持續攀升，陳茵媺也因此躋身名媛貴婦圈。

陳茵媺經常受邀出席名媛飯局。（圖／翻攝自陳茵媺IG）

根據《香港01》報導，陳豪與陳茵媺一家五口已從淺水灣搬進中半山的豪華地段，豪宅環境優越、裝潢氣派，還能遠眺無敵海景，月租高達16萬港幣（約64萬元新台幣）。而陳茵媺的人際圈也隨之拓展，逐漸融入上流社交場合，時常現身貴婦聚會，與朱玲玲、翁嘉穗、劉倩婷等人互動熱絡。

陳茵媺（後排右一）現身名媛慶生趴。（圖／翻攝自翁嘉穗IG）

翁嘉穗、劉倩婷同為1月壽星，一群名媛好友特別替兩人舉辦生日派對同歡，陳茵媺也受邀現身祝賀。照片中，膚色白皙透亮的陳茵媺紮起一頭長髮，身穿高領針織上衣，內搭一件藕紫色長袖，風格低調簡約，卻完全藏不住貴婦氣質，整體給人的感覺很溫柔，即使站在一旁仍難以忽視她的高顏值。

