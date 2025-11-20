結婚3年還沒生子！男星突遭老婆控訴「他有問題」 驚人內幕曝光

記者蔡維歆／台北報導

余思達結婚3年未生子原因曝，老婆驚吐他有問題。（圖／公視台語台提供）

浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加入評審團陣容，第二季本週五（11/21）邀請資深女演員楊麗音擔任節目評審，她「人人好」的性格也展現在評選標準上，讓感到被背叛的許效舜忍不住吐槽「好人都給你當就好」。

許效舜(左起)、Sandy、楊麗音、黃豪平、浩子台上互動。（圖／公視台語台提供）

演戲超過40年的楊麗音出場就緊張的站錯位置，好友許效舜趕緊提醒她正確站位。她以分享挑選新鮮魚貨的內容帶到本週主題「用心顛倒氣惱心」，她說的太過投入後突然發現自己並非參賽者而是評審，臉上不禁露出慌張表情，結果又被許效舜笑虧「你是來騙錢的嗎？」，一言一行都不難看出楊麗音對節目的重視以及緊張。

廣告 廣告

演員余思達提到，他求學時期曾遭到同儕背叛，但那些都過去了沒有關係；現在最讓他切心的是結婚3年的老婆牟韻潔，他說，老婆是外省人，台語不夠輾轉，有次夫妻倆在老家跟親友團聚時，老婆獨自一人面對親友們追問何時懷孕，沒想到老婆竟然驚吐：「他有問題！」讓《Talk Talk秀台語》場面瞬間安靜。原來當時老婆是要跟余思達說：「（親戚朋友）有問題啦」，要余思達快來回答。

更多三立新聞網報導

前夫潑髒水起訴！理科太太「賣諮商筆記挨轟」宣布轉行 驚人新身分曝

錄《黑澀會》常被偷錢偷手機！薔薔怒揭「慣竊身分」不忍了：她是慣犯

沒經同意直播國中生遭制止！賓賓哥再開直播怒嗆校方挨轟：走火入魔

獨家／楊宗緯遭爆惡鄰「隨地大小便」！白冰冰出手了 揭他私下真面目

