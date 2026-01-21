結婚3年！八點檔女星李又汝宣布懷孕喜訊 暈倒送醫竟「驗出兩條線」

八點檔女星李又汝在2022年與交往13年的圈外男友「修哥」登記結婚，結婚3年多，她21日分享懷孕好消息，透露自己與老公即將迎接兩人第一個孩子，消息一出立刻湧入大量祝福。她更驚喜回憶，這份幸福竟源自於2024年跨年禱告會上寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」

八點檔女星李又汝結婚3年宣布懷孕喜訊。（圖／民視 提供）

李又汝談起發現懷孕的過程分享，這是一段彷彿被安排好的奇妙經歷。她透露，某天突然感到不適甚至一度暈倒，被緊急送醫檢查後，卻發現身體並沒有什麼大礙，就在一頭霧水之際，身邊朋友提醒她：「會不會是懷孕了？」原本她還半信半疑，沒想到一驗孕竟真的出現兩條線，讓她當場又驚又喜，「真的是完全沒想到，卻是人生中最棒的驚喜。」

李又汝坦言，自己身體曾有多項不易受孕的狀況，對於能夠自然迎來新生命，她形容這一切「不可思議，充滿驚喜與感謝」，更感性表示：「感謝主賜給我們這麼美好的祝福。」而她當下除了震驚，內心更多的是滿滿的感恩與感動。

李又汝談起發現懷孕的過程。（圖／民視 提供）

談到好隊友修哥，李又汝放閃表示，對方在得知即將成為父親後，身分與心境迅速轉換，不僅一肩扛起家計，更將她照顧得無微不至，「用行動表達愛我、撐我、護我的決心」，讓她忍不住直呼：「真的是嫁對人了！」

對於即將到來的小生命，李又汝以「小小寶貝藍莓」親暱稱呼，感謝孩子選擇來到他們的生命中，成為家中最重要的成員之一，並滿懷期待迎接新成員的誕生。不少網友得知喜訊後紛紛直呼：「充滿盼望」、「真的被祝福了」。隨著好消息曝光，李又汝也收到來自演藝圈與粉絲滿滿祝賀，大家紛紛為她的人生新階段送上最溫暖的祝福。

對於即將到來的小生命，李又汝以「小小寶貝藍莓」親暱稱呼。（圖／民視 提供）

