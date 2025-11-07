結婚3次又爆婚變！醫界王陽明「神隱悄做1事」網驚：默認？

娛樂中心／周希雯報導

帥哥整型醫師賴弘國有著「醫界王陽明」封號，首任妻子是「華航林依晨」趙筱葳，後來因娶香港女星鐘欣潼（阿嬌）聲名大噪，但不到2年離婚收場；直到2022年梅開三度再娶前空姐Alice，陸續迎來2名寶貝孩子，此後不時在社群放閃。沒想到才甜蜜短短3年，賴弘國近日又驚傳婚變，雖然他至今未出面說明，但被抓包社群放閃文全消失，被解讀已經默認婚變。

賴弘國與Alice結婚後不時放閃，不過據《鏡週刊》報導，2人今年春天起互動明顯減少，甚至已互相取消追蹤。值得注意的是，Alice今年跑遍美國、沖繩、峇里島和上海等地到處旅行，身邊卻完全不見賴弘國；而且點入社群發現，她已早一步刪光夫妻合照，貼文頻頻出現「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等心聲。面對外界揣測，賴弘國至今未公開回應，社群上過往甜蜜合照如今也全刪除，連當初慶祝迎女兒誕生的貼文都悄悄消失。

醫界王陽明「3婚疑撐不住」又爆婚變！神隱被抓包「悄做1事」網驚：默認？

賴弘國（右）與第三任妻子Alice（左）過去常放閃。（圖／翻攝「m01yb46」IG）

回顧賴弘國的情史，他與「華航林依晨」空姐趙筱葳，因工作認識後迅速墜入愛河，戀愛僅1年2016年就閃婚，不過維持不到半年就劃下句點。2018年他再度因戀情登上娛樂版面，沒想到對象竟是天后級港星鍾欣潼，在美國洛杉磯舉行的夢幻婚禮一度羨煞眾人，不過他事後無奈表示「幾乎花光積蓄」，這段跨國婚姻只維持14個月就結束。

賴弘國（右圖右）曾與趙筱葳（左圖左）、阿嬌（右圖左）各自有一段婚姻。（圖／翻攝「Hey,我不是程又青,我是 Ivy Chao」、「鍾欣潼」微博）

不過在2022年，賴弘國走出2段失敗婚姻的低潮，與Alice步入婚姻殿堂，女方當時被求婚後還幸福寫下「WOO！ Yes,I do. 從沒想過堅持不婚不生的我，也要邁向幸福的家庭生活了！30歲真奇妙，哇。」賴弘國也在第三段婚姻首次組建家庭，陸續迎來一男一女籌成「好」字，不時在社群甜蜜放閃，沒想到如今又爆出婚變，引發醫美界熱議。

