結婚30年！鄔君梅「導演尪病逝」 60歲大壽親吐喪夫噩耗

記者林汝珊／台北報導

華語影星鄔君梅近日迎來60歲生日，卻在受訪時首度對外證實，結縭近30年的丈夫、好萊塢製片人兼導演奧斯卡．克斯可（Oscar Korsco）已因病離世，消息曝光後引發外界關注與不捨。

鄔君梅近日迎來60歲生日，並在微博以一問一答的方式分享慶生心情，也首度鬆口談及丈夫離世的消息。她與奧斯卡於1996年結婚，婚姻長跑近30年，對於喪夫之痛，則低調未多做回應。

值得一提的是，鄔君梅主演的美國獨立電影《丹鳳眼》（Slanted）日前榮獲2025年西美電影節最佳電影獎，並將於3月在全美院線上映。她透露，這也是自己在丈夫病逝後拍攝的第一部好萊塢獨立電影，對她而言意義格外深刻。

