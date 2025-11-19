「結婚30年」關係一夕變調！ 昔緬甸華僑宣教士涉殺妻

從電子工廠退休的緬甸籍華僑男子疑因情緒累積，竟在桃園家中殺害結縭30年的妻子，震驚社區鄰里！這對夫妻平時相處融洽，直到丈夫上個月退休後才開始有衝突。64歲李姓男子，曾在東南亞國家擔任傳教士，這回竟然在女兒出門上班後對56歲羅姓妻子痛下殺手。與他們同住的女兒接獲噩耗後趕赴警局，表示完全沒發現父母之間有任何異狀。

緬甸華僑退休工人涉殺妻，住家成命案現場。（圖／TVBS）

結婚30年的夫妻，育有一子一女，都已20多歲。64歲的李姓男子是PCB防焊的退休技師，而56歲羅姓妻子也是緬甸華僑，先前為家庭主婦，後來在住家附近的便當店打工。鄰居表示，李姓男子在退休前，幾乎沒聽過他們有爭執，是「退休後才開始有吵架，之前沒有聽過」。

警方到場後在住家門前拉起黃色封鎖線進行調查。女兒在接獲警方通知後到警局作筆錄，她表示根本沒發現父母之間有任何異狀，雖然偶爾會有口角，但從未想過會發展至殺人的地步。檢警入內勘查發現，家裡相當乾淨整齊，推測案件可能與經濟因素無關。

李姓嫌犯過去沒有被通報家暴紀錄，也沒有涉及任何刑案。對於他聲稱「起床心情不好」的犯案動機，檢警持保留態度。醫師分析，這樣的說法可能只是表面之詞，核心問題恐怕是夫妻之間隱藏著巨大的情緒張力。然而無論如何，這樣的行為對孩子造成難以抹滅的傷害，也讓人無法理解為何當年承諾要陪伴一生的枕邊人，如今卻成了殺人兇手，親手摧毀了自己的家庭。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

