結婚37年「外派夫長期不回家」！人妻20年後驚覺「他在中國有11歲兒子」

北部一名女子與丈夫結婚37年，然而在女兒2歲那年，丈夫就以工作為由長期待在中國，留下她獨自在台照顧2女，直到近期才發現丈夫疑似在當地外遇生子，當她追問時，對方才坦承在中國確實有個孩子，讓女子最後灰心提出離婚。士林地方法院審理後，認定婚姻已無法維持，判准2人離婚，並命男子需賠償女子30萬元慰撫金，全案仍可上訴。

根據判決書，北部一名女子麗麗（化名）1988 年7月9日與丈夫阿明（化名）結婚，婚後育有2名女兒，麗麗自認結婚多年來一直都盡心照顧家庭，然而在孩子約2歲大的時候，也就是20年前，阿明竟動要求調派至中國大陸、長期離家，留下妻子獨自在台照顧2名幼女。不料，阿明即使在2012年離職後仍以「創業」為由選擇留在中國，不返台與家人同住。

自此之後，阿明大多時間都在中國生活，與台灣家人互動極少，結果麗麗直到近期才從夫家人口中得知，阿明可能已在中國與他人有婚外情，甚至有了小孩，麗麗這才意識到丈夫多年未返家的真正理由。麗麗憤怒為此也質問阿明：「我聽你爸講，你有11歲的兒子？你兒子要歸戶吧？他爸爸就寫你囉？所以你就是有大陸的兒子嘛。你有幾個？」

直到今（2025）年2月3日被妻子質問，阿明才坦承：「在大陸有就有了，要歸什麼戶？他有大陸的戶口，那有什麼問題嗎？1個啦！」對於丈夫的冷淡回應，麗麗認為多年來丈夫都不返家也不聯繫，使她獨自在台既要工作又要照顧孩子，得知丈夫外遇生子後，已完全失去維繫婚姻的信心，最終灰心訴求離婚。

士林地院審理此案後，調閱阿明出入境資料顯示，阿明2019年3月7日出境後，竟直到去（2024）年1月9日才返台，短短1週後又在同年1月18日再度出境，並於1月27日入境，接著在台灣待了10年左右，又於2月6日出境，之後就未再返台，期間將近5年幾乎都不在台灣，而麗麗質問阿明的對話錄音，也成為法院認定阿明外遇生子的重要證據。

至於阿明則未於通知言詞辯論期日到庭，也未提出任何書面陳述。法院審酌雙方戶籍資料、女兒在庭上證述、阿明入出境紀錄等，堪信麗麗上述主張均為真實，認定長期居住中國且外遇生子的阿明，幾乎不與正宮麗麗有任何聯繫，導致婚姻破裂且已無回復希望，判准2人離婚；考量麗麗與阿明結婚長達37年，受到阿明的婚外情與多年分居折磨，為此也裁定阿明需賠償麗麗30萬元慰撫金。



