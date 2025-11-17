結婚4年僅愛愛7次！妻鎖房門丈夫求歡被拒訴離 法官引用「禮記」判准
記者潘靚緯／南投報導
南投埔里一對夫妻結婚4年來，僅有7次性生活，妻子婚後要求分房睡甚至反鎖房門，之後更到外縣市念書進修、打工，夫妻倆形同分居，丈夫在分居前貸款60萬元給妻子買車，妻子原先說好分期還款，最後卻沒還，讓丈夫受不了訴請離婚。法官引用禮記禮運篇的「飲食男女」為判決理由，判准兩人離婚。
判決書指出，這對夫妻2020年3月結婚後同居，但妻子突無故要求分房睡，並鎖上房門，兩人婚後4年僅有7次性生活，丈夫家族期盼能生養子女，但妻子卻拒絕同房不願生育，之後妻子更跑到台中念書，又到高雄打工，很少返家，兩人自此分居。
丈夫表示，婚後發現自己跟妻子的金錢觀念極度不合，妻子在分居前要求丈夫貸款60萬元買車供她使用，承諾會分期還款，另外訂定借貸契約，但妻子後來未還款，丈夫常承受催款壓力，身心俱疲，向南投法院訴請離婚。
妻子則答辯表示，丈夫多次要求性行為，她因沒有意願、體力不支等因素拒絕，丈夫卻仍堅持求歡，導致她心生恐懼才分房睡，若有提前約定依然可正常性生活行為，但她並無意願生育孩子，坦言兩人性生活不協調，無法繼續維持婚姻，同意離婚也願意還款。
法官審酌，夫妻間的性生活頻率、次數需求各不相同，難有平均標準，但「禮記‧禮運篇」有云：「飲食男女，人之大欲存焉；死亡貧苦，人之大惡存焉。故欲、惡者，心之大端也。」強調人之生存有賴於飲食、男女，前者使一己之生命得以存活，後者一則使生命得以延續，二則亦在滿足個人一己生理及心理需求之滿足，夫妻間性生活有賴雙方協調溝通並滿足彼此需求，若不能彼此滿足，其等婚姻自是因而生有破綻。
再加上夫妻倆結婚4年來僅有7次性行為，妻子對丈夫的性生活需求心生恐懼而分房，兩造婚姻破綻事由已，應歸責兩人均無心溝通、滿足雙方需求所致，現已分居，顯見彼此夫妻感情已淡薄，無相互信賴扶持之心，已有難以維持婚姻之重大事由，判決離婚，女方必須歸還車貸60萬元。
更多三立新聞網報導
鄰逢甲商圈「炸街」圍毆正義運將 球棒隊8嫌12小時內落網 疑討債集團
彰化4萬顆毒蛋流向！中市35家下游名單曝 海線知名行旅、小吃店全中
離警局1公里炸街亂棒打運將！議員轟「他們不怕妳」 盧秀燕：決不寬貸
離譜公務員勘查風災開小差！躲泳池對2男童伸魔爪猥褻 重判8年8月
其他人也在看
孩子調皮長大就好？研究揭：家庭結構影響ADHD發展 隔代教養風險高
【健康醫療網／記者陳靖安報導】「孩子只是太調皮？等長大懂事就會比較好嗎？」其實沒那麼簡單！光田綜合醫院小兒神經科江國樑醫師指出，孩子的情緒與行為表現，與家庭結構的穩定性密切相關。穩定、和諧、功能良好的家庭，能讓注意力不足過動症（ADHD）兒童的神經發展更平衡；相對地，若家庭互動薄弱或照顧斷層，則可能增加心理與行為挑戰。江國樑醫師率領團隊分析近八萬名ADHD兒童健保大數據，並將研究成果登上國際期刊《Children》，揭示「家庭結構」與「父母年齡」在兒童發展中的關鍵影響。 隔代教養若缺乏親子互動 孩子出現精神疾病機率較高 團隊將「隔代教養」定義為祖父母支付保費、且子女未與父母同住。研究結果顯示，這類孩子後續出現精神疾病的機率高於一般兒童。其中，人格障礙風險最高，高出9.23倍；躁鬱症約2.9倍、適應障礙則約2.2倍。江國樑醫師指出，雖然隔代教養能提供家庭支持，但若缺乏親子互動或教育觀念落差過大，孩子容易承受更高的心理壓力，進而影響情緒與人格發展。 雙親年齡兩端化 孩子出現躁鬱或自閉症機率也較高 若父親20歲以下者，其子女躁鬱症的發生機率為一般族群的3.58倍；母親20歲以下者，則約2倍。健康醫療網 ・ 6 小時前
出生僅1408公克！早產兒靠「袋鼠式護理」救命 父母懷抱勝過藥物
一名體重僅1408公克的30週早產兒，經過專業醫療團隊照護，如今已健康成長至三歲半。兒科主任陳思融表示，親餵與「袋鼠式護理」是早產兒照護的關鍵，父母的懷抱就像神奇良方，能幫助寶寶更穩定成長。中天新聞網 ・ 6 小時前
防蛀策略睡前刷牙後不再進食 孩子這年紀前需父母補刷
孩子到了睡前總是鬧著不想刷牙嗎？許多家長一時心軟想著「算了吧，就放過這一次」，但每一次這樣的讓步，其實都讓蛀牙菌多了一次攻擊牙齒的機會。台安醫院牙科主治醫師林君鴻指出，學齡前是牙齒健康的關鍵期，而一天中最重要的一次刷牙，正是入睡前那幾分鐘。NOW健康 ・ 10 小時前
袋鼠式護理 助早產寶寶穩定呼吸與增重
中國醫藥大學新竹附醫自2018年12月開院至今年10月底，已經接生8374位新生兒，其中早產兒佔713位，近日第一次舉辦早產兒回娘家，溫馨熱鬧！早產兒也可以頭好壯壯！傅小姐回想起寶貝30週就出生、出生體重只有1408公克，花了1個多月脫離呼吸器、氧氣，喝奶時卻常常掉血氧，醫療團隊從出院前幾週就陪爸媽自由時報 ・ 7 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 3 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 4 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 3 小時前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。中時新聞網 ・ 3 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 19 小時前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 7 小時前