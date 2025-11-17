結婚4年僅愛愛7次！妻鎖房門丈夫求歡被拒訴離 法官引用「禮記」判准

記者潘靚緯／南投報導

南投一對夫妻結婚4年僅同房7次，丈夫受不了向法院提出離婚獲准。（圖／翻攝Google Map）

南投埔里一對夫妻結婚4年來，僅有7次性生活，妻子婚後要求分房睡甚至反鎖房門，之後更到外縣市念書進修、打工，夫妻倆形同分居，丈夫在分居前貸款60萬元給妻子買車，妻子原先說好分期還款，最後卻沒還，讓丈夫受不了訴請離婚。法官引用禮記禮運篇的「飲食男女」為判決理由，判准兩人離婚。

判決書指出，這對夫妻2020年3月結婚後同居，但妻子突無故要求分房睡，並鎖上房門，兩人婚後4年僅有7次性生活，丈夫家族期盼能生養子女，但妻子卻拒絕同房不願生育，之後妻子更跑到台中念書，又到高雄打工，很少返家，兩人自此分居。

丈夫表示，婚後發現自己跟妻子的金錢觀念極度不合，妻子在分居前要求丈夫貸款60萬元買車供她使用，承諾會分期還款，另外訂定借貸契約，但妻子後來未還款，丈夫常承受催款壓力，身心俱疲，向南投法院訴請離婚。

妻子則答辯表示，丈夫多次要求性行為，她因沒有意願、體力不支等因素拒絕，丈夫卻仍堅持求歡，導致她心生恐懼才分房睡，若有提前約定依然可正常性生活行為，但她並無意願生育孩子，坦言兩人性生活不協調，無法繼續維持婚姻，同意離婚也願意還款。

法官審酌，夫妻間的性生活頻率、次數需求各不相同，難有平均標準，但「禮記‧禮運篇」有云：「飲食男女，人之大欲存焉；死亡貧苦，人之大惡存焉。故欲、惡者，心之大端也。」強調人之生存有賴於飲食、男女，前者使一己之生命得以存活，後者一則使生命得以延續，二則亦在滿足個人一己生理及心理需求之滿足，夫妻間性生活有賴雙方協調溝通並滿足 彼 此需求，若不能彼此滿足，其等婚姻自是因而生有破綻。

再加上夫妻倆結婚4年來僅有7次性行為，妻子對丈夫的性生活需求心生恐懼而分房，兩造 婚姻破綻 事由已，應歸責兩人均無心溝通、滿足雙方需求所致，現已分居，顯見彼此夫妻感情已淡薄，無相互信賴扶持之心，已有難以維持婚姻之重大事由，判決離婚，女方必須歸還車貸60萬元。

