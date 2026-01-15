結婚4年認了！女星尪酒店常客「月花30萬」 揭小姐都用爛手機主因

記者蔡維歆／台北報導

玉兔跟老公感情甜蜜。（圖／翻攝自玉兔IG）

女星鄭如吟以藝名「玉兔」在《我愛黑澀會》出道，2022年她和導演男友Howard結婚，同年迎來兒子「姆姆」，去年11月玉兔再度當媽生下女兒「羋羋」，集滿好字。夫妻倆最近上節目，Howard分享認識玉兔前，在酒店花錢找快樂的日子。他沒有把事情推給壞朋友，招認去酒店都是他帶別人去的，1個月可以在酒店花30萬。

玉兔跟老公一家人幸福美滿。（圖／翻攝自玉兔IG）

Howard上《小姐不熙娣》說當時沒有交女朋友又很閒，所以常去酒店，他說酒店就是販賣一種戀愛的感覺，酒店小姐會想法子讓你一直想要點她的檯，「我知道這是一種暈船的陷阱，我去酒店都不找同一個，每次都換好幾家」，他也透露酒店小姐都會用很爛的手機，因為客人一問，她就會裝可憐：「那你要買一個給我嗎？」讓客人買手機送她，但他已看破不會中招。

廣告 廣告

而玉兔去年再度當媽，本月13日她發文表示當過父母的人都知道，當寶寶睡著後就是父母上演逃脫秀的時間，要怎麼把孩子放下，不動聲色的離開被窩成為每次的難題，也往往會失敗，最後孩子焦躁大哭。玉兔有天腦筋一轉想說：「都說寶寶會聞媽媽的味道，於是我也照樣學樣，用了網路育兒法，好像滿有效的」。14日玉兔再發文透露女兒這次過雙滿月，寄送彌月禮也是一大挑戰，之前生兒子是自己一筆筆填單，這次開Google表單請親友自行填寫，結果很多人沒填單、填錯資訊等，讓快遞找不到人，讓還在月子中心的她也崩潰。

更多三立新聞網報導

禾浩辰突認愛求婚吳品潔！舊愛鬼鬼首現身吐3字 「真實反應」曝光

炎亞綸認情變鬼鬼被排擠！她首公開出面鬆口了 「斷聯導火線」曝光

爆同居2億豪宅有司機接送！42歲劉容嘉認分手企業家小開 情斷主因曝

犯人開嗆「有本事告我」！男星驚爆遭騷擾 突收恐嚇信、噴紅漆辱罵

