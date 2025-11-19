結婚4年！許瑋甯、邱澤首公開絕美婚紗照 月底盛大補辦婚禮

邱澤與許瑋甯這對演藝圈神仙眷侶，因在2021年因合作電影《當男人戀愛時》假戲真做，今年更迎來寶貝兒子誕生。兩人在結婚近4年後，19日終於宣布將於11月28日在台北文華東方酒店補辦婚禮，同時釋出兩張絕美婚紗照，幸福感滿滿。。

邱澤與許瑋甯首度公開絕美婚紗照。（圖／ 夏朵創意行銷 提供）

許瑋甯近期在王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了》中，首度分享了和邱澤的相戀過程，她透露，當時在拍完電影後，家中遭遇變故，邱澤如隊友般陪伴，才對對方產生了好感。交往後覺得「好像可以了」，就直接登記結婚，不過邱澤事後仍有補上簡單的求婚儀式，還害羞提到，老公有慎重下跪。

事實上，許瑋甯先前產後復工受訪時，就曾大讚老公邱澤是神隊友，尤其當她產後需要休養的那段時間，邱澤一肩扛起照顧寶寶的責任，讓許瑋甯相當感動，直呼得非常幸運。

邱澤與許瑋甯將在11月28日盛大補辦婚禮。（圖／ 夏朵創意行銷 提供）

她也透露，邱澤自從當爸後，變得相當夢幻，「我認識他的時候是比較務實、理性，他會希望幫孩子創造一個很夢幻的世界，像是卡通，他會希望不要讓小孩破滅，要讓他們相信世界是美好的」。

