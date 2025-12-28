結婚45年！向太自爆還很「性」福 大讚向華強：真的很強

向太自曝和老公至今都還有親密關係。（圖／翻攝自微博）





「向太」陳嵐與香港影視大亨向華強結婚45年，一向嗆辣敢言的她，近期提到關於「無性婚姻」的話題，認為無性婚姻是不成立的，「無性的長久關係我不相信，我也沒見過」，甚至自曝和老公至今都還有親密關係，「向華強真的很強。」

向太認為愛一個人，一定會想要有親密關係，「你碰都不想碰他，他也不會跟你在一起啊！那自然的反應。」對於婚前性行為，向太認為一定要先試車，「而且相親那種更要試一試。」要是真的碰到「不行」的，那後悔恐怕也來不及。

廣告 廣告

向太提到，婚姻就是要找到適合自己的，並且了解自身的需求。向太也分享自身的經驗，「我老公常講說這個會讓他年輕，他說會產生多巴胺。」更進一步表示，「所以你們看，我跟向先生看起來那麼年輕。」暗示至今都還有性生活。



【更多東森娛樂報導】

●向華強砸錢捧向佐慘虧！認了「最大敗筆」：捧不紅兒子

●屢被稱「向太化」！郭碧婷曝真實家世：婆婆給我很多錢錢

●認向太給很多錢錢！郭碧婷爆養娘家7口 郭爸親自發聲

