結婚46年！人夫侵佔落跑海外 妻「守空閨10年」休夫成功獲2422萬財產

記者羅欣怡／新竹報導

新竹男子出境潛逃，妻子訴請離婚並要求剩餘財產分配。（示意圖／資料畫面）

新竹一名人妻小美結婚46年，但丈夫阿力犯下業務侵占罪遭判刑2年6月後不願入監服刑，出境潛逃失聯長達10多年。小美不堪名存實亡的婚姻，憤而向法院訴請離婚，並主張分配夫妻剩餘財產。新竹地方法院審理後，除判准小美「休夫」成功，還裁定阿力須給付高達2422萬元的剩餘財產差額。

判決指出，小美與阿力結婚46年，育有4名子女。小美主張，婚後阿力長期忙於事業與應酬，家庭大小事幾乎全由她一肩扛起。2010年間，阿力因業務侵占案件，經高等法院判處有期徒刑2年6月確定，但阿力為躲避牢獄之災，於2012年10月出境後即未再返台。

廣告 廣告

法院調查，阿力因遲未到案執行刑期，新竹地檢署已於2013年1月正式發布通緝，至今仍未歸案。自阿力出境後，夫妻間完全失去聯繫，阿力亦未履行同居與扶養等婚姻義務，雙方分居時間已超過10年，僅存夫妻之名，認為小美夫妻情分已盡，依法判准離婚。

至於財產分配部分，法官指出，依《民法》規定，夫妻法定財產關係消滅時，婚後剩餘財產差額應平均分配。經查，小美名下婚後財產僅187萬元，而阿力名下婚後財產高達5032萬元，雙方差額為4845萬元，法院判決阿力須支付小美2422萬元作為剩餘財產分配金額。可上訴。

更多三立新聞網報導

「路邊綁狗」裝麻布袋！車上還有米酒…路人急報案 阿北被攔全說了

有你嗎？5旬男靠壯陽藥硬起來「1器官」40歲衰退 醫1招重振雄風

連坐罰是真的！桃園男搭「酒駕朋友車」遭罰1萬5 房子慘被查封

新竹棒球場還在挖！綠議員爆「結構危機」怒：誰毀掉球場真相與安全？

