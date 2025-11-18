結婚5年僅愛愛7次！人夫痛苦提離婚 法官搬《禮記》判准：人的生存，有賴於飲食與男女
（社會中心／南投報導）南投一對夫妻婚後感情破裂，結婚近5年僅有7次性生活。丈夫指控妻子拒絕行房、鎖房門、分房睡，甚至要求他貸款買車、房屋抵押，讓他壓力爆表、身心俱疲，決定訴請離婚。法官審理後引用《禮記‧禮運篇》「飲食男女，人之大欲存焉」，認為婚姻已無法維繫，判准離婚。
根據判決書，男方與妻子於2020年3月16日結婚，婚後同居於南投埔里。丈夫表示，兩人4年多婚姻僅有7次性行為，妻子常無故鎖門拒絕同房，導致夫妻關係疏離，且其原生家庭又希望能早日生育，讓他倍感壓力。
示意圖／法官審理後引用《禮記‧禮運篇》「飲食男女，人之大欲存焉」，認為婚姻已無法維繫，判准離婚。（擷取自 免費圖庫freepik）
此外，丈夫控訴，妻子要求婚後房屋設定抵押貸款，並要求他再以名義貸款60萬元為她購車，但分期未準時繳納，導致他飽受銀行追款壓力。隨後妻子更以進修為由搬往外地，鮮少返家，雙方實質分居超過2個月，因此他認為婚姻關係已名存實亡。
女方則回應，雙方確實性生活不協調，她因身體不適與心理因素拒絕行房，但若事先約定仍願意配合。至於貸款部分，她強調是雙方合意，並已在教會調解下簽訂還款協議，不解丈夫為何仍提告。
法官審酌後指出，雖然性生活頻率無統一標準，但《禮記‧禮運篇》提到「飲食男女，人之大欲存焉」，夫妻間的親密關係屬人之基本需求，若長期無法滿足，婚姻自然難以維繫。考量兩人婚後4年多僅7次行房，且已分房分居、感情淡薄，已無相互扶持之意，判決准予離婚，並命妻子償還60萬元貸款。
