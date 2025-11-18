結婚5年只有7次性生活！人夫「敲門求歡遭拒」灰心離婚…法院用《禮記》判准

一對夫妻結婚5年只有過7次性行為，最終成為離婚導火線。示意圖／取自免費圖庫pixabay

南投一對夫妻結婚近5年，卻只有7次性生活，而且還分居多日，丈夫投訴，雙方性需求與金錢觀念嚴重不合，他甚至還被妻子以他的名義辦理60萬元車貸，但妻子並未按期還款，結果導致自己還得背負債務，最終提起訴訟請求離婚及賠償。南投地方法院審理後，認定夫妻感情基礎蕩然無存，判准離婚並命女方賠償貸款本金及利息，全案仍可上訴。

根據判決書，阿明（化名）與麗麗（化名）於2020年3月16日結婚，婚後同居於南投埔里鎮，但夫妻倆結婚5年間卻只發生7次性生活，麗麗甚至多次要求與阿明分房睡、鎖房門，還拒絕生孩子，雙方性需求與溝通出現嚴重不合。

不僅如此，阿明認為他和麗麗的金錢觀念極端不合，婚後買下的房屋竟被麗麗要求設定抵押借款，後來又以他的名義辦理60萬元車貸，導致阿明承受貸款與催款壓力，身心俱疲。阿明表示，由於麗麗在台中就讀護理系，並於高雄打工，實際上已分居逾2個月，婚姻顯見無法維持，最終訴求離婚並要求麗麗賠償貸款的60萬元。

對此，麗麗則坦言的確與阿明性生活不協調，雖然阿明多次要求發生性行為，但多次都並非出自她本人意願及生理因素、體力不支而拒絕，也對丈夫多次要求發生性行為而心生恐懼，才希望分房睡，但也強調若雙方有提前約定，她依然會履行正常性生活，何況丈夫從未向她提出想要孩子一事。

至於車貸的部分，本就是雙方合意才會申請貸款，也由阿明親自簽名保證，延遲還款也只是偶發事件，而且她也曾為此致電阿明，並由雙方家庭及教會負責人共同簽定背書還款方式及金額，不解為何阿明仍要執意提起訴訟。

南投地院審理後，認為阿明與麗麗的性行為極少，感情基礎蕩然無存，更以《禮記禮運篇》內容指出：「飲食男女，人之大欲存焉；死亡貧苦，人之大惡存焉。故欲、惡者，心之大端也」，即人的生存有賴於飲食、男女，前者使一己之生命得以存活，後者一則使生命得以延續，二則亦在滿足個人一己生理及心理需求之滿足。

法院認為，夫妻間性生活有賴雙方協調溝通並滿足彼此需求，若不能彼此滿足，則婚姻自此生有破綻，再加上2人分居多日，顯見對於彼此間的夫妻感情已經十分淡薄，再無相互信賴扶持之心，最終判准離婚。對於借貸部分，法院認定契約條款明確，麗麗確實未按期履行還款義務，應賠償阿明60萬元及利息，全案仍可上訴。



