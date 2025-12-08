結婚5年拋震撼彈！這群人尼克無預警宣布賣房：計畫趕不上變化

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

百萬Youtuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）2020年結婚，婚後育有一女Aria，兩人共同經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。而在6日夫妻倆無預警宣布要將房子賣掉，坦言「計畫趕不上變化，我們的生活遇上改變了，所以決定要賣房子」，影片曝光後也獲得粉絲們的鼓勵和支持。

尼克與太太Ashly於6日無預警宣布要將房子賣掉。（圖／「尼克&ASHLY」YT頻道）

兩人以標題「我們必須賣房子」為題發布影片，Ashly坦言，當初買下這間55坪、擁有3房2廳2衛的房子時，本來是對未來充滿期待的，尼克更是直呼沒想過要賣掉，「無論如何其實死我都不會想賣這間房子，不想離開這間房子」，但由於現階段生活上出現改變了，所以只能忍痛割愛。

夫妻倆坦言「計畫趕不上變化，我們的生活遇上改變了，所以決定要賣房子」。（圖／「尼克&ASHLY」YT頻道）

影片中，尼克和ASHLY仔細介紹房子格局，不僅有著3房2廳2衛浴，最大特色就是擁有超大陽台，Ashly表示這間房子貴在「風水」，就連曾經奄奄一息的植物都重獲新生，且景色非常好，能夠直視台北101。

至於大家最關心的賣房原因，Ashly強調「我們沒有出事情」，只是當初買房時沒想過會有小孩，如今有了女兒Aria，考量到未來的升學問題，尼克坦言「因為小孩未來要讀的學校，離我們這邊太遠了，我早上送她去學校，我就準備要接她放學了」，夫妻倆更笑稱已深刻體會到何謂孟母三遷。

