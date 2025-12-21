結婚5年還是處女！尪無能、婆婆酸人妻都忍 卻因一事心冷訴離

人妻抱怨丈夫性無能，導致婚後5年她仍是處女，粉粹想當媽媽的夢想。（示意圖，pakutaso）

2020年踏入婚姻的小琪，萬萬沒想到等待她的是長達5年的無性生活，由於丈夫阿晃工作需要輪班，兩人生活完全錯開，阿晃甚至連放假都懶得陪老婆。最讓小琪崩潰的是，在疫情期間染疫，最需要肩膀時，先生竟然不聞不問，全靠娘家送飯救濟，完全不顧她的死活，這份冷漠讓她徹底死心提告訴離。

生活沒交集、當媽媽夢碎

判決指出，小琪婚後住進婆家後，與丈夫阿晃作息南轅北轍，她平常白天上班，週休二日，丈夫卻是排班制，兩人生活完全錯開，阿晃不僅休假不見蹤影，對老婆的關心也少得可憐，兩人關係漸行漸遠。更令小琪無奈的是，原本想生小孩的計畫，因為阿晃的性功能障礙問題全數泡湯，結婚5年來竟然一次都沒成功達陣，讓想當媽媽的小琪夢想全碎，雖然阿晃拿檢驗報告自清功能正常，還辯稱分房是怕打呼吵到人，但小琪拿出醫院證明，強調自己還是處女之身，狠打臉對方的說法。

婆婆嘴酸尪當豬隊友

婆媳關係更是這場悲劇的催化劑。小琪在婆家過得如履薄冰，卻被婆婆抱怨愛擺臭臉、不合群，而阿晃不僅沒當神隊友，反而只會叫老婆單方面忍讓配合，讓小琪獨自面對，兩人的關係冰冷到極點，甚至一度寫好離婚協議，阿晃卻又反悔不簽名。對此，阿晃主張兩人只是吵架提離婚，並非真的想分開，仍想挽救婚姻，不想離婚。

確診夫家不聞不問靠娘家救濟

然而，壓垮婚姻最後一根稻草是，阿晃在小琪染疫期間的毫無作為，阿晃在她罹患新冠時，不僅沒返家照顧她，竟連物資都沒準備，完全不顧她的死活，最後全靠娘家人頂著風險送餐，就連證人都做證質疑阿晃：「如果伴侶生病都不聞不問，那還叫婚姻嗎？」這種在最脆弱時被當成空氣的感覺，讓小琪忍無可忍，決定告上法院結束婚姻。

婚姻名存實亡法官怎麼判？

法官審理後認為，阿晃在老婆生病時不聞不問，且雙方長期缺乏性生活與溝通，婚姻早已名存實亡。阿晃明知問題所在卻不積極就醫或調整作息，導致兩人關係出現無法修復的破綻。最後法官認定這段婚姻已經走到盡頭，依法裁定准許離婚。

