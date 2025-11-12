結婚52年出軌越南妹！尪辯「小3是幽靈」 妻抓姦心軟少做1事求償落空

記者潘靚緯／台中報導

妻子指控丈夫外遇，卻因心軟未拍照蒐證，提告求償80萬敗訴。（圖／資料照）

台中市一對夫婦結婚52年，看似幸福的婚姻，卻因丈夫出軌瀕臨破裂。妻子控訴丈夫在在113年9月到10月間，認識一名越南籍女子，兩人不僅每天通電話，甚至還到台東出遊，親眼目睹丈夫把越南女子帶回家，兩人有親密接觸，心碎的妻子憤而向丈夫求償80萬元。但台中地院審酌，妻子主張因心軟沒有拍照跟錄影，只有通聯紀錄，認為事證不足，駁回妻子請求，可上訴。

針對妻子指控，丈夫全盤否認，表示他沒有小三，晚上也沒有跟小三講電話，妻子描述的女子「是個幽靈」，妻子則反駁「有親眼見到，沒拍照，因太愛他所以心軟了才沒拍照」，自己手中只有通聯紀錄，但沒有其他證據。

廣告 廣告

妻子進一步補充，丈夫平時沒什麼朋友，每周只跟他的兄弟姐妹見面，強調每天通話對象只剩下小三，但因丈夫現在擔心被跟蹤，都不敢出門，也不知道對方有沒有在講電話，即使沒有證據也想要告到底。

法官審酌一切事證後，認為妻子未能提出相關客觀事證，未盡舉證責任，無法證實丈夫確實有侵害配偶權事實存在，認定妻子的求償無理由，應予駁回，全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

4孫後座玩鬧害分心！阿公失控擦撞路邊車 慘摔荔枝園四輪朝天受困

北韓駭客再進化！遠端控制竊帳號癱瘓手機 資安專家示警：威脅社會秩序

彰化畜牧場「芬普尼蛋」15萬顆流市面 裁罰金額曝！動防所籲：誠實以告

已賣出352盒+6219斤！台中「芬普尼蛋」全下架 全聯統計中未提供進貨量

