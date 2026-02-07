結婚6年孕妻突失聯！丈夫找人才知「她一腳踏三船」…網炸鍋：時間管理大師

一名女子結婚後還交了2名男友。示意圖／取自免費圖庫pixabay

結婚後還同時交往2個男友？中國河南省近日爆出一起離譜的多重出軌事件，一名已婚6年的女子告知家人懷孕後突然失聯，怎料在男方家屬尋人之際，竟有一名自稱為「男友」的男子找上門，才揭露這名女子同時隱瞞婚姻狀況與多名男子交往一事，也讓丈夫和小王們傻眼得報警處理。

根據大風新聞、小莉幫忙等陸媒報導，中國河南省新鄉市一名李姓女子受訪時揭露，兒媳美美（化名）與兒子結婚已有6年時光，並在2026年1月8日向男方家人分享懷孕的好消息，也因此需要前去醫院接受產檢。原以為是喜事一樁，沒想到美美出門後，就從此與男方家人斷聯，讓李家相當焦急。

男子被妻子戴了2頂綠帽。圖／翻攝自微博

不料，一名陌生男子此時卻找上門來，對方以為李家就是美美的老家，便在找上李家人後自稱是美美的男朋友，還表示要與對方結婚。這名王姓男子受訪時表示，當天中午還曾與美美聯繫，沒想到下午突然斷聯，便前去對方告知的「老家」找人，這才發現美美竟是人妻：「我們認識已經2年了，我認識她的時候她就跟我說她離異、帶一個女孩。」

不僅如此，王男表示，他和美美戀愛期間，還被對方以「要開足療店」為由借錢，因此也轉帳了10多萬元人民幣（約45萬元新台幣）給美美，為了弄清楚狀況，王男和李女決定一同前去女方的足療店討個說法。怎料更離譜的是，足療店根本不是美美所經營，而足療店的老闆竟和美美也維持戀愛關係。

足療店老闆還借了女子10多萬元。圖／翻攝自微博

足療店張姓老闆受訪時坦言，他和美美已交往近1年多：「她動不動就要錢，就我手裡的錢之前給她的大概有10萬元左右，然後她跟我說她懷孕了，現在又貸款」。不過，作為美美丈夫的李男卻對這一切毫不知情：「因為前幾年她經常不回家，後來找我媽說了一下，她開始回來，但是回來也是12點之後，因為她之前說有2個店要照看，都結婚了，一個被窩睡的，能不信任他嗎？」

對此，報導循線追查找到美美父親後，對方表示與李女確實是親家關係，但他並不認識足療店張姓老闆：「她害我們女婿，也把我給害了，現在打她電話也打不通！」不過，張男堅稱自己來過美美住處，也見過女方父親，如今竟成了公說公有理，婆說婆有理的情況，因此李男、王男、張男都已選擇報警處理，同時希望透過媒體和網路的幫助，向美美喊話盡快回家處理。

父親也不知道女兒一腳踏三船。圖／翻攝自微博

消息曝光後頓時引起熱議，不少網友都對美美的「時間管理」手法嘆為觀止：「從另一個方面來說，這也是有魅力的一種表現」、「這一個被窩睡的，什麼都看不出來嗎？那這女的可以去做影帝了」、「這時候應該都希望肚子裡不是自己的了」、「我朋友的閨蜜，在老家嫁人了，又在工作的地方談了一個新男友，兩邊都瞞著」、「妥妥的時間管理大師了，就是可憐了肚子裡的孩子。」



