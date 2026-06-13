結婚7年不藏了！AKIRA洩林志玲醉後真面目 反駁是「虎媽」親曝私下分工

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國民姐夫AKIRA與林志玲結婚7年，透露夫妻倆私下生活。翻攝鏡週刊

「台灣第一名模」林志玲與日本放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）結婚7年，跨國婚姻的一舉一動始終是外界關注的焦點。日前AKIRA接受綜藝教父王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》專訪，大方分享熱愛台灣在地美食的私房清單。沒想到聊到興起時，AKIRA竟加碼爆料林志玲私下喝醉酒的驚人真面目，揭開名模光環下的生活，夫妻倆深夜的親密情趣也隨之曝光。

AKIRA在節目中透露，自己非常熱愛台北名店姜包子與運鈍根湯，熱愛程度甚至到了「一個禮拜7天就吃了6天」的瘋狂地步。而運鈍根湯更是他與林志玲經常一同前往享用的愛店，夫妻倆常藉著喝湯聊天一整晚。

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由於該店藥膳湯頭是以全米酒熬煮，後勁極強、吃完容易產生醉意。AKIRA對此甜蜜爆料，林志玲喝完後的反應非常可愛：「她會臉很紅，她本身就是很開朗的人，那這個開朗會被放大，而且會一直笑、一直說話。」

AKIRA上王偉忠節目曝光與林志玲相處過程。翻攝YouTub3@中廣流行網 i like

AKIRA驚吐林志玲「猴羊合體」內幕

主持人王偉忠聽聞立刻進一步追問，指出人在喝醉時可以用動物來做比喻：「想要睡覺是豬醉，猴醉是想起來跳舞，羊醉是說話像哲學家一樣。」AKIRA被逗得哈哈大笑，表示自己與林志玲兩個人喝醉時比較符合「猴子」跟「綿羊」的綜合體。

除了公開甜蜜的夫妻私生活，AKIRA也感性談到自己當爸爸4年來的巨大改變，直言整個人的身心狀態都變了，包含生活規律、作息全部都為了孩子重新調整。

談到對父親角色的自我期許，AKIRA表示想當小朋友心中覺得最好的爸爸，「因為自己在做覺得可能是好的事情的時候，不見得小孩會是開心或喜歡，但是希望成為一個小孩子覺得最棒的爸爸。」

AKIRA與林志玲私下對小孩教育各有不同注重的地方。翻攝鏡週刊

當爸4年作息全改！國民姐夫秒反駁老婆是虎媽

面對王偉忠好奇提問「林志玲在家是否扮演嚴格的虎媽」，AKIRA在第一時間立刻護妻反駁，澄清志玲姐姐私下對待孩子其實非常溫柔。他透露因為自己對於禮貌、禮儀等細節相較嚴格與要求；而林志玲則是主要負責給予孩子更多的愛與包容，夫妻倆對於孩子的教育有著非常明確的默契與分工。



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