結婚7年爆婚變「洪榮宏驚傳岳母輕生未遂」 「小鄧麗君」張瀞云痛揭搶救狀況
金曲台語歌王洪榮宏與「小鄧麗君」張瀞云結婚7年，傳出婚變、分居超過3個月，原來是搬到高雄照顧生病的媽媽，如今張瀞云今（24日）在社群透露，媽媽曾做傻事，好在「被地府退貨」。
金曲台語歌王洪榮宏傳婚變？
張瀞云在臉書上傳一段媽媽彈琴的影片，坦言這是「地府退貨！80後的新生報到」。她透露，母親因不良於行加上手部骨折，自覺「活著好像沒用了」「只是拖累別人」，最終因心理關卡吞藥輕生，讓全家人長時間陷入高度緊繃與不安。
岳母驚傳輕生原因曝光？
張瀞云轉述醫師病情，指母親因藥物與缺氧影響，身體狀況相當危急，未來恐有中風、失智或是其他神經後遺症，讓她當下大受打擊，腦袋空白只剩下一個念頭，「只要還有機會，我一定要為她多做一點。」
張瀞云為替母親爭取更多恢復可能，請復健師儘早介入，並在一次次的調整訓練內容，以及常常聊天、給予稱讚與鼓勵，「慢慢地，我們開始看到改變」，張瀞云看到媽媽身體狀況好轉，也終於鬆了一口氣，「看到媽媽恢復的狀況比預期好，我們心裡那塊一直緊繃的地方，終於鬆了一點。」
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
