結婚8年放閃！白家綺爆料吳東諺情趣「喜歡我當老師」

吳東諺（左）、白家綺夫妻時隔多年再合體。（民視提供）

白家綺、蘇晏霈在陳美鳳領軍，侯怡君、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐等主持的過年特別節目《民視第一發發發》性感熱舞，率領吳東諺、吳政澔、羅子惟、宜芳、顏偉晉、徐千京、洪子涵、田依甯、胡康星、王茉聿、曹滿等近百位演員一起熱鬧開場。

舞蹈一把罩的白家綺表示，「瘋馬秀」一直是討論度很高又受歡迎的舞蹈，很高興能跟蘇晏霈擔綱演出，「每次跟這麼多藝人一年一度相聚，很像是同學會。我們都不是舞蹈專業，很多後輩演員認真練習，到後面都變成我的小老師，大家為了《民視第一發發發》獻上我們滿滿誠意」，被演員們的努力所感動。

吳東諺（左）、白家綺火辣表演。（民視提供）

這次也是結婚8年的白家綺和老公吳東諺，時隔多年再次合體表演。吳東諺說，上次一起表演時，白家綺是以老師的身分指導他，現在2人則已經成為夫妻，「我從來沒把妳當老師看待」，突如其來的告白讓白家綺瞬間臉紅，嬌羞的說「你明明就喜歡我是你老師」，雙方一來一往的放閃。

吳東諺提到，白家綺近期忙著拍攝戲劇《阿松與阿暖》和主持《醫學大聯盟》，所以大部份舞蹈動作都是他到場走位、學習，「回到家我教她，教到我差點脾氣來了，舞蹈中我有點像男僕，沒想到我從家裡到舞台我都同一個角色」，雖是在講著抱怨的言語，但吳東諺臉上全是寵溺的神情。

白家綺（左）、蘇晏霈各自展現性感魅力。（民視提供）

而自嘲有「耍性感障礙」的蘇晏霈笑說，她每年都在突破自己來逗樂大家，他這次努力擺出很多性感舞蹈，也自豪一年比一年進步，自信認為她總有性感的一天。

