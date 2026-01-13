結局大逆轉！新竹女員工控遭權勢性侵 判決出爐

新竹一名王姓男子涉嫌對小花進行性侵，但法官認為證據不足，判決王男無罪。（示意圖／翻攝自pixabay）





新竹一名酒吧股東兼調酒師王姓男子，涉嫌利用職務上的關係，對旗下女員工小花（化名）進行性侵害，但法官在調閱對話紀錄並傳喚多名證人後，認為證據不足，於近日正式判決被告王男無罪確定。案經高等法院審理，維持無罪判決。

審理過程發現疑點

根據判決書，檢察官原本起訴指出，王男身為兩間酒館的股東與實際決策者，利用小花擔心工作不保的心理，在租屋處對小花實施兩次性交行為。然而，法院在審理中發現，小花雖然是該酒吧體系的員工，但實際面試、排班、發放薪資的人都是另一位王姓店長，小花與酒吧股東王男在工作上幾乎沒有交集，被告也從未指導過小花調酒。法官認為，雖然被告在調酒界具備高度名望，但雙方並不存在「命其行為或不行為」的監督服從關係，不能單純因為被告是前輩，就認定構成法律上的權勢性交要件。

監視器與對話紀錄成無罪關鍵

根據法院勘驗的監視器影像，案發當晚小花與同事先到被告住處聚會，離開後小花與友人在樓下有說有笑地抽菸。令法官不解的是，小花在自行騎車離開後，竟又折返回到被告住處門口，並主動傳送「等我嗎」、「開門啊」等訊息給被告。法官在判決書中指出，小花若真的在聚會中感到受威脅或被侵犯，大可直接返家，卻選擇主動聯絡並再度上樓，這與一般遭到權勢壓迫、不得不服從的情理完全相左。此外，同行證人也表示當時看到兩人「摟摟抱抱、講悄悄話」，神態顯得相當親暱。

證據瑕疵與驗傷結果

法官在調查中還發現了多項物證上的瑕疵。小花指稱遭到兩次侵害，但對於過程的描述前後反覆，一下說被告脫光等她，一下說兩人一起脫衣服。更關鍵的是，小花在事發六天後去驗傷，雖然身上有瘀青，但陰道採樣檢出的男性DNA型別與被告完全不符。小花雖然辯稱是因為驗傷前曾與男友發生性行為，但隨後又改口說沒印象，證詞時序混亂。法官認為，在缺乏互補性證據，且告訴人指述存有重大矛盾的情況下，必須秉持「罪證有疑，利於被告」的原則，因此維持原審無罪判決，駁回檢察官上訴。

