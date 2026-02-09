結局驚呆眾人！交往9年未上壘 前任色誘邀約首戰 處男看傻：慾火焚身

生活中心／王文承報導

一名33歲男子與前女友交往長達9年，期間始終未曾發生性行為，分手後遇見一名讓他心動的對象，正準備展開新戀情時，卻突然收到前女友傳訊，直言自己性需求強烈，卻找不到合適對象，甚至大膽提出希望他成為「固定床伴」。（示意圖／pexels）

隨著時代變遷，性觀念逐漸開放，加上現代人生活忙碌，不少人選擇以「速食愛情」滿足情感或生理需求。不過，一名33歲男子卻因感情與價值觀的拉扯，陷入進退兩難的抉擇。

處男遭前任色誘邀約首戰

一名男子在網路論壇《Dcard》發文表示，自己與前女友交往長達9年，期間始終未曾發生性行為。原因在於女方長期受到嚴重焦慮症困擾，對懷孕極度恐懼，因此兩人僅止於親密互動，由他以其他方式協助女友排解生理需求。他坦言，長時間下來，逐漸感受不到女方對這段關係的投入與回應，最終選擇結束這段長跑多年的戀情。

分手後，原PO遇見一名讓他心動的對象，正準備展開新戀情時，卻突然收到前女友傳訊，直言自己性需求強烈，卻找不到合適對象，甚至大膽提出希望他成為「固定床伴」。這突如其來的邀約，讓從未有過性經驗的他感到相當困惑，也開始動搖。

原PO表示，他擔心若拒絕前女友，未來與新對象交往時，可能會因「處男身分」而被嫌棄；但若答應前女友，又違背自己的情感與價值觀，於是上網求助，詢問「女生會比較介意男生是處男，還是有過砲友經驗？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論。部分網友直言前女友的行為邏輯難以理解，「交往9年不行，分手後卻可以？」、「前任該斷就斷，不要再回頭」、「你只是想找人認同你內心其實已經想拒絕的答案」。也有人提醒他，「撇開性不談，對方是否真正尊重你的感受，才是關鍵」。

另一方面，也有不少女性網友分享不同看法，認為「處男」並非扣分項，反而是優勢，「處男很加分，至少乾淨又單純」、「怎麼會介意？比起約炮史一堆的人好多了」、「男友是處男反而讓人安心」。

最後，原PO補充，其實自己本就無法接受只維持性關係、不談感情的相處模式，只是擔心女性對「沒經驗」的刻板印象，才會覺得自己在感情市場吃虧。看到網友回應後，他也釐清了自己的想法，已明確拒絕前女友的要求，選擇堅守自身界線。

