結帳出示載具嫌麻煩？她曝iPhone「1功能」超神：地址、信箱也能設定

生活中心／李紹宏報導

買東西結帳時，還在手動輸入或切換APP複製載具號碼嗎？這招iPhone用戶必學的「替代文字」隱藏功能，能幫你省下大把時間。有女網友在Threads上分享，只要在鍵盤設定中，將常用的載具條碼綁定特定關鍵字，下次輸入時僅需打出簡碼，整串數字便會自動跳出，讓其他網友直呼「怎麼那麼聰明啊」！

有專業女網友分享「1招」就能讓手機直接跳出載具號碼。（圖／資料照）

這名女網友在Threads發文指出，許多人會在賣場購物，結帳時，為了將發票存入載具，往往必須中斷目前的購物頁面，切換至發票APP複製那一長串代碼後再折返貼上，這來回切換的過程不僅繁瑣，甚至可能導致網頁重整。其實，透過 iPhone 內建的「替代文字」功能，就能完美解決這個痛點。

實際設定方式相當直覺，只要進入iPhone的「設定」並找到「鍵盤」選項，點選「替代文字」後按右上角的「+」號即可新增。在「字詞」欄位中填入完整載具號碼，接著在「輸入碼」欄位自訂一組習慣的注音縮寫（例如：ㄗㄐ）。

設定完成後，未來只要在任何輸入框打出這組注音，系統便會自動帶出整串載具條碼，既快速又精準。

只要在iPhone手機裡設定「替代文字」，輸入注音，就能跳出載具號碼。（圖／翻攝畫面）

撇步一出，讓不少網友直呼漲知識了，「我太懶只打ㄗㄐ」、「或是可以設定 / + 第一碼，因為有的輸入框會有檢核，不是/ 開頭不給輸入」、「信箱、地址、手機、載具，我都有設定！超級方便」、「怎麼那麼聰明啊」。

