結帳排隊爆口角 2婦人在超商拉扯互告

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

高雄市鼓山警分局，昨（1）日下午6時許獲報，指稱轄內美術東四路一帶，1家超商內傳出2婦人的衝突糾紛。鼓山警分局表示，派遣線上警力趕赴超商處理，現場73歲蔡姓、45歲邱姓等2名婦人，疑因結帳排隊產生糾紛，甚至出手互相拉扯。由於2人都堅持提出傷害告訴，全案訊後員警以現有事證依傷害罪嫌，將2人分別移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，蔡女與邱女疑因排隊結帳的問題爆發口角，雙方出手互相拉扯，導致雙方都有輕微的擦挫傷。由於雙方各執一詞，員警除協助兩人送醫檢查無礙後，也依當事人要求，分別受理傷害告訴。

鼓山警分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，循和平途徑溝通解決，切勿因一時衝動訴諸暴力，以免觸法。如遇衝突情事，請立即撥打110報案，警方將迅速到場處置。

照片來源：高雄市警方提供

