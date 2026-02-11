中部中心／張喬羿、林軒震、曾津衫

台中霧峰區連鎖超商，有人酒後鬧事！11日凌晨1點半，一名喝醉的男顧客，結完帳後遲遲不離開櫃台，被後方女顧客提醒往旁邊移動，男方疑似心生不滿，出口飆罵，雙方瞬間爆發口角衝突，男顧客開始拿店裡商品朝女方扔，甚至還抓了一把茶葉蛋丟人。

員警進入超商，只見地板一片狼藉，瓶裝水，飲料，掉在各個角落，從民眾拍下的畫面來看，還有像是食物的碎屑散落滿地，





酒後鬧事! 超商一片狼藉 滿地飲料.食物碎屑（圖／翻社畫面）

事發就在台中市霧峰區吉峰路上一間超商內，11日凌晨1點半左右，一名喝醉的男顧客，結完帳一直站在櫃台前，要等微波食品，後方女顧客詢問他是否可以往旁邊挪一些，男方卻突然抓狂，出口謾罵，接著還拿店裡物品，往女顧客方向狂丟猛砸。





結帳疑不滿被提醒往旁移動 酒醉男怒丟茶葉蛋（圖／民視新聞）





因為男子徒手抓茶葉蛋，鍋裡大約70顆蛋，通通都要報廢掉，財損超過2千元。而男子的弟弟當時也在現場，但他勸架不成，也加入戰局，現場演變成3人互毆，員警到場時，紛爭已經結束，而酒醉男子，也已經回家休息，後續在警方通知下，到案說明。

酒後失控，演變超商大亂鬥，雖然3人都輕微擦挫傷，沒有大礙，不過酒醉男子，還是要面對法律懲處及後續賠償責任。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

