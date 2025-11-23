結束中亞3國行...王毅再嗆高市「越紅線」 必予以堅決回擊
大陸外長王毅11月19日至22日出訪吉爾吉斯、烏茲別克及塔吉克中亞三國，訪問結束後，王毅接受大陸媒體採訪再嗆日相高市早苗，稱其講了不該講的話，越了不應碰的紅線，中方必須堅決回擊，以維護大陸主權與領土完整。
據《環球時報》引述大陸外交部網站消息，有記者問及中亞三國訪問期間，吉爾吉斯、烏茲別克及塔吉克三國均在政治文件中強調堅守一個中國原則，中共中央政治局委員、外交部長王毅王毅對此有何評價？
王毅表示，核心利益議題上堅定地互相支持，這是中國-中亞命運共同體的應有之義。中方願意做中亞和平、穩定、發展的堅定支持者和有力維護者，反對干涉中亞國家內政，決不允許任何勢力製造分裂和動盪。他向三國外長介紹了大陸在台灣問題上的原則立場，揭露了日本現任領導人公然侵害大陸核心利益、挑戰二戰後國際秩序的錯誤言行。三國公開強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台灣獨立」，這一集體發聲正當其時，既支持了大陸在台灣問題上的正當立場，又維護了國際關係的基本準則，再次清晰表明，一個中國原則是國際社會不可動搖的普遍共識。
王毅特別提及，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，將日本當年「竊取」的台灣歸還中國明確規定於《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書等一系列國際文件，是不可否認的二戰勝利成果，也是日本作為戰敗國必須持續遵守的國際義務。「在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。但令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。中方必須堅決回擊，這不僅是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義與人類良知」。
王毅強調，事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓。日本政府在中日四個政治文件中已就台灣問題作出鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須恪守。人無信無以立身，國無信無以立世。中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。
