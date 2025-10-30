結束二十多年戀情遇真愛 坣娜：讓我學會不用總是堅強
歌后坣娜的感情世界充滿戲劇性，她19歲與認識的髮型師，愛情長跑二十多年後選擇分手，之後遇見猶太裔美籍薛智偉，並在2017年低調完婚。坣娜曾說，薛智偉讓她學會不用一直表現得堅強。而過去兩人也曾一同上節目，分享相處模式。
兩年多前歌手坣娜丈夫，猶太社區中心創始人薛智偉，節目上讚賞坣娜性格，當時兩人結婚五年，談到彼此個性一個直接、一個繞圈。
歌手坣娜vs．坣娜丈夫vs．主持人（2023）：「當他有一天不需要繞圈時候，他不知道怎麼走了，所以他會累，所以他需要很長時間，去做一些調整，『這五年妳把他訓練得怎麼樣，恕我用訓練兩個字』，沒有沒有其實我們，（我是好狗我是好狗）。」
雖然坣娜丈夫開起玩笑，但更能看出兩人好關係，彼此也說好婚後沒有祕密，而坣娜也漸漸淡出演藝圈，除了當起瑜珈老師，更與丈夫共同打造猶太藝文博物館，白色建築高雅莊嚴，大門口設計採用諾亞方舟當靈感。
歌手坣娜（2023）：「建造有五年，第一年我們就花了整整一年，兩到三個月時間，我們在做所有的整個結構重整維護，因為這是一個非常老的房子，其實這邊所有的文物，都是薛先生自己收藏的，他自己總共有，目前在這邊有起碼360件的文物。」
事實上坣娜，在遇到這位猶太裔美籍丈夫之前，曾有交往多年男友，直到2010年分手後，才碰到現在老公在2017年步入禮堂。
歌手坣娜：「你的眼只看見我的美，你絕對不會以為我有淚。」
2021年坣娜重回舞台，當她老公被問到愛是什麼，他說愛是很簡單，坣娜當我的太太，就是愛，可看出來夫妻感情深厚，永遠放在心裡。
