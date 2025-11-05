結束大陸行！ 館長曝「想帶國昌老師去深圳」

網紅館長陳之漢，5號傍晚返台，他表示希望能帶民眾黨主席黃國昌去深圳旅遊。(圖片來源/DEAR NANA)

網紅館長陳之漢，在上個月25號赴前往大陸，先後造訪北京、瀋陽、廈門等多個城市；今天（5）傍晚返回台灣，他透露，自己想找民眾黨主席黃國昌，一起去大陸深圳旅遊。不過，在此行的最後幾天，館長前往廈門的「賴氏家廟」，聲稱要為總統賴清德「尋根」，被民進黨批評是「跳梁小丑」。

陳之漢返台後表示，他希望能邀請黃國昌一同前往深圳遊玩，了解大陸環境，並強調此行「真的刷新三觀」。同時，他也透露此次商務談判進展順利，獲得許多廣告合作機會，並提到自己在大陸已累積 48 億的流量，這樣的高流量數據遠超出他的預期。

在廈門期間，參訪賴氏家廟，也成為館長這趟最滿意的行程之一。他在社群媒體上發布與賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾的合照，並幫對方修改成中分頭髮型，配上「血緣是不會騙人的」文字。而在與賴瀚鍾的互動中，賴瀚鍾表示希望透過陳之漢，將心願帶到台灣，傳達給賴清德，並認為身為賴姓的成員，應該感到光榮，同時強調「既然姓賴就要承認自己是中國人」，否則就改姓。

陳之漢在返台後進一步表示，他此行是因為「賴清德抓我」才去向賴氏祖先「上香哭訴」。他還提到毛主席曾寫信給賴氏家族表示褒揚，因此聲稱賴清德是「真正的紅三代」。這些言論引發現場支持者掌聲鼓勵。

不過，對於陳之漢的言行，民進黨發言人吳崢僅回應，這種行為如同「跳梁小丑」，沒有回應的價值。有別於館長的掌聲鼓勵，民進黨的回應，形成強烈對比。

