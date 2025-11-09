結束政府停擺有譜？ 傳美參議院將取得突破

美國參議員接近達成協議，重啟政府，關鍵民主黨人表示，願意支持一項計劃。

美國有線電視新聞網CNN報導，參議院即將取得突破，結束政府停擺。報導引述消息人士指出，一些關鍵的民主黨人士聲稱，如果能爭取一些最終讓步，他們願意支持一項正在醞釀的方案。（戚海倫報導）

美國聯邦政府持續停擺。CNN報導，參議員接近達成協議，以重啟政府。關鍵民主黨人表示願意支持相關計畫。CNN報導，一位參與談判的人士透露，幾位參議院民主黨人表示，如果他們能從白宮獲得一些最終的關鍵讓步，願意投票支持重新開放政府，這表示，在美國史上持續最久的政府停擺期間，取得重大突破可能指日可待。

CNN報導，即將達成的協議將包括一項新的臨時措施，將政府撥款延長到明年一月，並且與一項更大的方案掛鉤，以全面資助幾個關鍵機構。報導中提到，這項更廣泛的立法，將包括三項全年撥款法案，分別涉及軍事建設、退伍軍人事務、立法部門和農業部。相關協議不包括延長即將到期的《平價醫療法案》增強補貼——這是民主黨的一項關鍵要求。

儘管參議院正努力達成一項可能的協議，但政府停擺的影響，還在全國範圍持續顯現。運輸部長達菲說，他認為，感恩節假期前航空旅行將大幅減少，因為航空公司將繼續執行政府強制要求的航班削減措施。